Elezioni 12 giugno in tv, dove seguire lo spoglio in diretta: su Rai 1 Porta a Porta, su La7 Enrico Mentana

Condividi su

Domenica 12 giugno, in Italia, si terrà l’election day e, per l’occasione, le principali emittenti tv hanno organizzato una programmazione tv speciale. Alle 23:00, infatti, chiuderanno i seggi per il referendum sulla giustizia e per le amministrative (laddove previste). La domenica si procederà con lo spoglio dei voti per il referendum, mentre il lunedì pomeriggio sarà il turno delle elezioni comunali.

Elezioni 12 giugno programmazione tv, gli appuntamenti della Rai

In primis, per quanto riguarda il 12 giugno, lo spoglio del referendum sarà seguito, con una programmazione tv dedicata, dalla Rai. La TV di Stato, infatti, assolverà in pieno la propria funzione di televisione pubblica con degli speciali sia su Rai 1 che su Rai 3. La rete ammiraglia, a partire dalle ore 22:50, schiererà Bruno Vespa e il suo Porta a Porta. Il programma, in diretta dallo Studio 5 di Via Teulada, potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti. Questi avranno il compito di commentare i dati che, mano a mano, arriveranno dai vari seggi italiani. Alla stessa ora, ma su Rai 3, andrà in onda uno speciale del TG3.

Per quanto riguarda lo spoglio delle elezioni comunali del 13 giugno, invece, su Rai 1 andrà in onda, dalle 14:00, un’edizione speciale del TG1. Le operazioni di spoglio del lunedì saranno seguite anche dal TG3. A tal proposito, dalle 14:30 alle 17:15, andrà in onda uno speciale del telegiornale.

Elezioni 12 giugno programmazione tv, Rete 4 seguirà lo spoglio

Per quanto riguarda Mediaset, le reti del Biscione daranno poca copertura tv del Referendum del 12 giugno. In occasione dello spoglio della domenica, salvo ulteriori cambi di palinsesti, non sarà trasmesso nessun speciale. L’unica rete che, probabilmente, darà spazio all’evento sarà Rete 4. Qui, dalle ore 21:20, andrà in onda una puntata in diretta di Zona Bianca, condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Il talk andrà in onda fino all’una di notte ed è possibile che, dalle ore 23:00, saranno date notizie riguardanti lo spoglio.

Lunedì 13 giugno, invece, il TG4 seguirà lo spoglio delle schede per le elezioni comunali. A tal proposito, i telespettatori potranno assistere a uno speciale del telegiornale in onda per ben cinque ore, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

I programmi in onda sulle altre reti

Ampia copertura alle elezioni del 12 giugno sarà data da La7, che per l’occasione ha organizzato una programmazione tv speciale. In particolare, l’emittente di Urbano Cairo seguirà lo spoglio del lunedì. A tal proposito, dalle ore 14:15, andrà in onda uno Speciale del telegiornale condotto da Enrico Mentana. Tale approfondimento continuerà per tutto il pomeriggio, fino alle ore 20:00. Per quanto riguarda la domenica, invece, l’emittente non ha ancora comunicato nessuna variazione di palinsesto. Su Sky, infine, gli aggiornamenti provenienti dai seggi saranno analizzati e comunicati da Sky TG 24.