Linea Blu 11 giugno: Donatella Bianchi a Ventotene, Fiumicino, Cagliari e Ancona

Condividi su

Sabato 11 giugno Donatella Bianchi torna in onda su Rai 1 con una nuova puntata di Linea Blu. Il programma, dopo il termine della trasmissione Dedicato di Serena Autieri (chiuso definitivamente), torna nella sua collocazione originaria. Da oggi infatti l’appuntamento torna alle ore 14:00, dopo il telegiornale.

Sette giorni fa la conduttrice ha esplorato le Isole Tremiti e i Giardini della Regina di Cuba. Oggi invece raggiunge più regioni italiane per dedicare la puntata alla tutela dell’ambiente marino.

Linea Blu 11 giugno, Ventotene

La prima tappa del viaggio di Donatella Bianchi nella puntata di sabato 11 giugno è Ventotene. Conta poco più di 700 abitanti ed appartiene alle isole pontine. Da qui la conduttrice celebra la settimana degli Oceani, dove in tutto il mondo prendono il via iniziative per la loro salvaguardia.

La conduttrice raggiunge l’area marina protetta di Isole di Ventotene e Santo Stefano. Istituita nel 1997, custodisce al suo interno una preziosa quantità di fauna e di flora. Nuotano infatti nelle loro acque polpi, cernie, saraghi e murene. I fondali invece presentano alghe di varie tipologie, come la rosa di mare, e distese di posidonie.

Linea Blu, Paolo Galli, Fiumicino

Donatella Bianchi incontra anche il professor Paolo Galli dell’università Milano Bicocca e il suo team. In collaborazione con l’Acquario di Genova ha dato vita al Marhe Center. Si tratta di un centro di ricerca sull‘isola di Magoodhoo, che si trova nell’Arcipelago delle Maldive. Tra le attività svolte c’è il monitoraggio della barriera corallina. Le strutture lavorano insieme anche per nuove soluzioni di sviluppo sostenibile.

Successivamente la conduttrice si sposta a Fiumicino, a pochi km da Roma, per occuparsi del recupero di una rete fantasma. L’attività viene svolta dal team subacqueo della Guardia Costiera. Essa rientra nell’ambito della campagna “Mare pulito”, dedicata alla tutela dell’ambiente marino.

Cagliari e Ancona

Nella puntata di Linea Blu di sabato 11 giugno Donatella Bianchi, dopo aver lasciato il Lazio, raggiunge la Sardegna. Si sposta infatti a Cagliari per raccontare la storia del team Luna Rossa, portabandiera italiano dell’America’s Cup. E’ il trofeo di Vela più celebre al mondo che quest’anno si svolge in Spagna, in Catalogna. I membri dell’equipaggio si impegnano anche in iniziative a favore della biodiversità marina, come il progetto di ripopolamento di Posidonia oceanica nell’Area Marina Protetta di Villasimius.

Questa settimana Fabio Gallo si trova invece nelle Marche, precisamente ad Ancona, per illustrare ai telespettatori la Sailing cooking. Si tratta di una regata molto particolare. Al termine della competizione infatti vengono premiate due categorie. Oltre alle migliori prestazioni veliche, ottiene un riconoscimento anche il miglior piatto preparato a bordo. E’ una manifestazione che coniuga la passione per il mare (e lo sport) con la cucina.