Mediaset, palinsesto estivo Rete4 e Italia1: Controcorrente sostituisce Stasera Italia, arriva Battiti Live

E’ partita anche sui canali Mediaset, il palinsesto estivo e per questo la programmazione di Rete4 e Italia1 subisce delle modifiche. Le due reti del Biscione, comunque, non modificano la loro vocazione: cartoni e fiction, infatti, saranno al centro dei palinsesti di Italia1 mentre Rete4 continuerà a incentrarsi sull’informazione.

Palinsesto estivo Rete4 e Italia1, i programmi della mattina

Per quanto riguarda il palinsesto estivo della mattina, sia Italia1 che Rete4 faranno affidamento alle repliche. Sul canale 6 del telecomando, in particolare, saranno confermati gli appuntamenti con Latte e Cartoni. Per questo motivo, dalle 6:35 alle 8:30, andranno in onda Pippi Calzelunghe, Spank tenero rubacuori, È un po’ magia per Terry e Maggie e Georgie. Dalle 8:30 alle 12:10 andranno in onda telefilm in replica (Dr. House e CSI NY). Successivamente c’è spazio per Cotto e mangiato e per Studio Aperto e i suoi approfondimenti, tra i quali Sport Mediaset.

Su Rete4, invece, il palinsesto estivo della mattina è composto da una lunga serie di repliche, tra le quali quelle di Chips, Agenzia Rockford e Hazzard. Al termine, alle 11:55, sarà dato spazio all’informazione del TG4.

Palinsesto estivo Rete4 e Italia1, i programmi del pomeriggio

Il palinsesto estivo di Rete4 e Italia1 ha numerose repliche anche nel pomeriggio. Sulla sesta rete Mediaset, dalle ore 13:50, vanno in onda I Simpson e de I Griffin, seguiti, alle 15:45, dalle serie Lethal Weapon e NCIS: Los Angeles. Successivamente, dalle 18:25, inizia l’edizione serale di Studio Aperto.

Per quanto riguarda il palinsesto estivo del pomeriggio di Rete4, dalle 12:25 è trasmesso Il Segreto, La Signora in Giallo e lo Sportello di Forum. Successivamente, alle 15:30, in onda lo Speciale del TG4 con gli approfondimenti sulla guerra in Ucraina. Tale speciale dura fino alle 17:00, quando inizia un film che accompagnerà gli spettatori fino al TG delle 19:00.

I programmi nella fascia preserale

Il palinsesto estivo di Rete4 e Italia1 prosegue la sera. A tal proposito, sul canale 6 del telecomando, dalle 19:30 vanno in onda CSI Miami e la versione classica di NCIS, che accompagneranno il pubblico fino ai programmi di prima serata.

Su Rete4, invece, dalle 19:50 (subito dopo il TG4) è in onda Tempesta d’amore, seguito alle 20:30 da Stasera Italia. Quest’ultimo è in palinsesto fino al 18 giugno, quando verrà sostituito da Controcorrente di Veronica Gentili.

Palinsesti estivi Rete4 e Italia1, i programmi di prima serata

Per quanto riguarda la prima serata, il palinsesto estivo di Rete4 sarà composto dai programmi di informazione. Il lunedì, fino a luglio, continuerà Quarta Repubblica di Nicola Porro. Il martedì è in onda la serie tv Harry Wild. Il mercoledì toccherà a Veronica Gentili e al suo Controcorrente. Il giovedì, invece, proseguirà Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio. Il venerdì andrà in onda Quarto Grado-Le Storie, mentre il sabato sarà trasmesso un film. La domenica continuerà ad andare in onda Zona Bianca di Giuseppe Brindisi.

Per quanto riguarda Italia1, il palinsesto estivo del lunedì è composto dalle serie Chicago Fire e Chicago Med. Il martedì sono in onda dei film che, da luglio, lasceranno posto a Battiti Live. Il mercoledì sarà trasmesso Chicago PD, mentre il giovedì in programmazione ci sarà la serie tv FBI Most Wanted. Il venerdì, in programmazione, ci saranno dei film mentre il sabato andrà in onda Superman and Lois. La domenica, infine, è in replica Back to school, seguito da alcuni speciali de Le Iene.