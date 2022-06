Filorosso, in onda su Rai 3 da martedì 28 giugno con Giorgio Zanchini e Roberta Rei

Condividi su

Debutta su Rai 3 da martedì 28 giugno Filorosso, un nuovo format televisivo basato sull’approfondimento, condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Il programma, in onda alle 21.20, erediterà la fascia oraria di Cartabianca che terminerà la stagione il 21 giugno.

Filorosso Rai 3, il nuovo format dedicato all’approfondimento

Andrà in onda ogni martedì dal 28 giugno alle 21.20 su Rai 3 Filorosso, condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Il nuovo programma televisivo sarà totalmente dedicato all’approfondimento, e verranno posti al centro dell’attenzione notizie e tematiche legate all’attualità. Un vero e proprio viaggio nell’informazione che durerà per tutta l’estate. La data della fine di Filorosso è prevista per il 31 agosto, lasciando poi spazio a settembre al ritorno di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

Un chiaro segnale da parte di Rai 3 che con Filorosso, punta a lasciare anche durante il periodo estivo una finestra sempre aperta su ciò che accade nel mondo. Attraverso interviste, reportage dall’Italia e dall’estero, e inchieste, il nuovo programma cercherà di “creare un Filorosso nella realtà che ci circonda” proprio come afferma Zanchini nello spot andato in onda su Rai 3.

I due giornalisti e conduttori di Filorosso racconteranno il nostro Paese, mantenendo sempre alta l’attenzione su ciò che accade nel mondo e sui drammi che lo attraversano. Come la guerra in atto in Ucraina, e quali ricadute avrà sul nostro paese. Quali sono inoltre le prospettive del nostro paese, e che estate ci accingiamo a vivere? I due conduttori cercheranno di trovare risposta a queste domande, affiancati da tanti ospiti sia italiani che stranieri.

Zanchini e Rei: chi sono i due conduttori

Filorosso, in onda su Rai 3 dal 28 giugno, avrà alla guida Giorgio Zanchini, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico. Per Zanchini si tratta del suo terzo impiego televisivo. Nella stagione 2019/2020 è stato al timone della trasmissione Quante storie, in onda al mattino su Rai 3. Ad ottobre del 2021 ha invece condotto Rebus, programma domenicale, al fianco di Corrado Augias. La conduzione di Filorosso rappresenta dunque per il giornalista la sua prima esperienza in prima serata.

Alla conduzione del programma di Rai 3 Filorosso insieme a Zanchini, ci sarà la giornalista Roberta Rei, nota anche come inviata della trasmissione Le Iene su Italia 1. Non si tratta della sua prima volta in Rai, in quanto ha precedentemente lavorato come inviata per Agorà. Durante il corso della sua carriera ha realizzato reportage per Rainews e il Fattoquotidiano.it. Nel 2012, con un reportage sui migranti, ha vinto il premio di Repubblica dedicato al giornalista e scrittore Giuseppe D’avanzo.