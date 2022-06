Stasera in tv venerdì 24 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 24 giugno 2022. Su Raitre, il film commedia di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York. Su Nove invece va in onda varietà I migliori Fratelli di Crozza.

Stasera in tv venerdì 24 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Top dieci. Rivediamo la seconda edizione del gioco varietà di Carlo Conti, trasmessa nella primavera del 2021. Si sfidano due squadre: “I Cinepanettoni”, di cui fano parte Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, contro “I Goggi”, ovvero Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci.

Su Raidue, invece, alle 21.20, Mediterraneo. Si conclude il documentario dedicato alle meraviglie naturali del Mediterraneo, che oggi sono a rischio per colpa dell’incuria dell’uomo. Una coproduzione internazionale narrata da Claudia Pandolfi e diretta dal francese Fred Fougea, famoso per come racconta la realtà usando anche elementi di fiction.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce un documentario dedicato alla prestigiosa Collezione Farnesina, visitata da capi di Stato e ambasciatori. A seguire, una monografia sull’architetto Zaha Hadid, che ha disegnato la sede principale del Maxxi di Roma.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Dallo Studio 10 di Cologno Monzese continuano gli approfondimenti di Gianluigi Nuzzi sui casi irrisolti della cronaca nera. Tra i casi più seguiti di questa edizione, la morte della 63enne triestina Liliana Resinovich. Il cadavere è stato ritrovato lo scorso 5 gennaio in una zona boschiva di Trieste.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live Best. Una puntata dedicata al meglio della stagione. Con Diego Bianchi ritroviamo i giornalisti Marco Damilano, Paolo Celata e Francesca Schianchi, il chitarrista Roberto Angelini, il disegnatore Makkox e l’attore Valerio Aprea.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo per la tv, del 2015, I delitti del Barlume – La tombola dei Troiai, con Filippo Timi. Un farmacista viene ucciso e i quattro vecchietti, amici del barista Massimo Viviani, decidono di vederci chiaro. Un regalo riciclato potrebbe portarli sulla pista giusta.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Un’altra serata con Maurizio Crozza, la sua satira sul mondo della politica e i suoi immancabili monologhi. Le imitazioni del comico genovese sono sempre visibili anche in live streaming gratuito su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Malati di pulito – Case di campagna. Gli amanti dell’igiene Vinny e Denise visitano una casa georgiana del XVIII secolo, in cui vivono Tyggy e il suo gatto. Hayley e Dann, invece, arrivano a Plas Teg (Galles) dove abitano Cornelia e ben 12 gatti.

I film di questa sera venerdì 24 giugno 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, con Timothée Chalamet, Elle Fanning. Il ricco ed estroso studente universitario Gatsby (Timothée Chalamet) accetta di accompagnare a New York la fidanzata Ashleigh (Elle Fanning), che deve intervistare un noto regista. I due immaginano di trascorrere un romantico weekend, ma dovranno fronteggiare una serie di imprevisti.

Su Rai 4, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Mikael Hafstrom, Escape Plan – Fuga dall’inferno, con Sylvester Stallone. Ray, progettista e collaudatore di penitenziari, deve testare un nuovo carcere di massima sicurezza. Per questo si fa imprigionare e cerca una via di fuga. Ma qualcuno vuole incastrarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Dominick Tambasco, Nati stanchi, con Ficarra e Picone. Salvo e Valentino, due giovani e sfaticati disoccupati palermitani, tentano in tutti i modi di ritardare il momento di entrare nel “pesantissimo” mondo del lavoro.

Italia 1, 20 Mediaset, Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con A. Hathaway. La vita sulla Terra è diventata difficile a causa del cambiamento climatico che ha colpito soprattutto l’agricoltura. L’ex astronauta Joseph Cooper (Matthew McConaughey) intraprende un lungo e avventuroso viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Harold Becker, Codice Mercury, con Bruce Willis, Alec Baldwin. Un bambino affetto da autismo decifra per caso un codice militare segreto. Da quel momento la sua vita è in grave pericolo, ma in suo aiuto arriva un agente dell’Fbi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Terrence Malick, The New World – Il nuovo mondo, con Colin Farrell, Q’Orianka Kilcher. Sbarcati sulle rive del “Nuovo Mondo” gli inglesi affrontano i nativi Powhatan. Il capitano John Smith, catturato dopo uno scontro, farà innamorare di sé Pocahontas, la figlia del capo.

Stasera in tv venerdì 24 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di J. Milott, C. Murnion, Bushwick, con Brittany Snow, Dauve Bautista. Lucy esce dalla metropolitana di Brooklyn e trova il quartiere sotto l’attacco di un gruppo di paramilitari. Per tornare a casa trova l’aiuto di Stupe, ex medico dell’esercito.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Alan Rickman, Le regole del caos, con Kate Winslet. Sabine De Barra lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Un giorno riceve un invito inaspettato: è in lizza per l’assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Steve Carr, L’asilo dei papà, con Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn. Dopo aver perso il lavoro, i pubblicitari Charlie e Phil non riescono più a pagare la costosa retta della scuola privata dei figli. Decidono allora di aprire un loro asilo nido.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’avventura del 1995, di Jerry Zucker, Il primo cavaliere, con Richard Gere, Sean Connery. Promessa a re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Malagant che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere.