Stasera in tv venerdì 22 luglio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 22 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Europeo Femminile: Quarti di finale.

Su Raitre, invece, alle 21.20, Concerto: Il sangue e la parola. Dalla Piazza del Quirinale, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, ascoltiamo la Cantata del Maestro Nicola Piovani eseguita dall’Orchestra e dal Coro del Teatro dell’Opera di Roma. Il testo è liberamente tratto dalle “Eumenidi” di Eschilo, celebrazione dei principi della civiltà del diritto.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè dedica la puntata al Salvator Mundi: rovinato, restaurato, contestato. Con la sua vendita da Christie’s per 450 milioni di dollari, il dipinto, attribuito a Leonardo, fa discutere ancora oggi gli studiosi d’arte al mondo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i casi che hanno maggiormente colpito l’opinione pubblica come la morte di Beppe Pedrazzini e Liliana Resinovich e l’omicidio di Laura Ziliani. Tra gli opinionisti, l’ex pubblico ministero di Bergamo Carmen Pugliese e il giornalista Carmelo Abbate.

Su La7, alle 21.15, Eden. Proseguono le puntate inedite del programma di Licia Colò: oltre ad ammirare le bellezze naturali, artistiche e architettoniche della Terra, i telespettatori vengono guidati alla scoperta delle più moderne filosofie “green”.

Su Tv8, alle 21.30, il film per la tv I delitti del Barlume – Aria di mare, di Roan Johnson, con Filippo Timi. Massimo, oberato dai debiti, si è dato all’alcool e la Fusco è stata sostituita dal commissario Tassone. Le indagini sull’omicidio di una ragazza sono l’opportunità per entrambi di riscattarsi.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Ancora una serata in compagnia dei momenti più esilaranti dello show di Maurizio Crozza. Per i suoi personaggi il comico genovese spazia tra politica e tv. Tra le imitazioni ricorrenti c’è quella di Flavio Briatore.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cucine da incubo Italia. Lo chef Antonino Cannavacciuolo visita un altro ristorante in crisi e aiuta i gestori a correggere gli errori che li stanno portando al fallimento. Oggi si trova a Muggia (Trieste), al ristorante Aquila. Poi va a Trani, al Mamajuana.

I film di questa sera venerdì 22 luglio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di David Koepp, Senza freni, con Joseph Gordon-Levitt. New York. Wilee si guadagna da vivere lavorando come pony express in bicicletta. Un giorno prende in consegna una busta alla Columbia University dalla giovane Vanessa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1988, di Taylor Hackford, Un amore una vita, con Jessica Lange. Anni 50. Gavin, campione di football, e Babs, reginetta di bellezza, sembrano essere la coppia “perfetta”. Con il passare degli anni, però, lui perde popolarità e successo, mentre lei si emancipa.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film di fantascienza del 2001, di J. Johnston, Jurassic Park 3, con Sam Neill. Un ricco avventuriero e sua moglie ingaggiano il paleontologo Alan Grant per farsi accompagnare in un tour aereo dell’Isla Sama, in Costarica. Il luogo è popolato da dinosauri clonati geneticamente.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di Liam Neeson, Michael Collins, con Liam Neeson, Aidan Quinn. Irlanda, 1916. Michael Collins si batte per l’indipendenza del Paese. Scelto come interlocutore per il negoziato con gli inglesi, l’uomo vive però situazioni di estremo pericolo.

Stasera in tv venerdì 22 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2014, di Ridley Scott, Exodus – Dei e re, con Christian Bale. Alla morte del faraone, Ramses esilia il fratellastro Mosè perché di origini ebraiche. Quest’ultimo si ribella alla potenza dell’impero, guidando il popolo di Israele in una fuga dall’Egitto.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Fernando Leòn de Aranoa, Il capo perfetto, con Javier Bardem. Blanco è il titolare di una ditta produttrice di bilance industriali. In attesa della visita di una commissione che possa premiare la sua azienda, cercherà infatti di risolvere tempestivamente eventuali problemi dei suoi operai.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Joel Schumacher, 8MM – Delitto a luci rosse, con Nicolas Cage. L’investigatore Tom Welles viene contattato dalla vedova di un senatore. Tra le cose del marito, la donna ha trovato un video amatoriale che mostra la tortura e il lento omicidio di una donna.