Controcorrente 3 agosto, ospiti e anticipazioni: in studio Laura Boldrini e Stefano Bonaccini

Mercoledì 3 agosto, dalle ore 21:25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Controcorrente. Il talk è condotto dalla giornalista Veronica Gentili che, nel prossimo appuntamento, ospiterà diversi esponenti importanti della politica italiana. Il programma sarà disponibile in streaming tramite Mediaset Play.

Controcorrente 3 agosto, campagna elettorale e alleanze tra partiti

Durante Controcorrente del 3 agosto sarà dato ampio spazio alla politica interna. Nelle ultime settimane la situazione politica italiana si è letteralmente rivoluzionata. Il governo Draghi è caduto e, per questo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere. Le nuove elezioni si svolgeranno il 25 settembre e, a causa di questo, tutto il mese di agosto sarà utilizzato per la campagna elettorale. I partiti stanno discutendo tra loro per siglare coalizioni ed alleanze.

L’ultima, in ordine di tempo, è quella tra il Partito Democratico e Azione. L’accordo è arrivato dopo un incontro tra i leader Enrico Letta e Carlo Calenda. Di questo, probabilmente, Veronica Gentili parlerà in compagnia di Stefano Bonaccini. Quest’ultimo, Presidente della Regione Emilia Romagna, è uno degli esponenti di spicco del PD. Proprio Bonaccini, infatti, sarà tra gli ospiti dello show.

Controcorrenti 3 agosto, ospite l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini

Durante Controcorrente del 3 agosto, Veronica Gentili accoglierà Laura Boldrini. La deputata, ex Presidente della Camera, è esponente del Partito Democratico. Nel talk si parlerà, poi, di alcuni dei temi al centro della campagna elettorale. In primis dell’immigrazione. Con l’avvicinarsi delle elezioni, infatti, il tema è tornato al centro del dibattito politico.

Per parlare della questione ci sarà un collegamento da Lampedusa. L’isola, da giorni, è alle prese con un’importante ondata di sbarchi. Si affronterà anche il caso della morte di Alika, il nigeriano brutalmente ucciso a Civitanova Marche.

Si affronteranno le polemiche sui casi di disforia nelle cliniche in cui si opera il cambio di sesso

Nel corso di Controcorrente del 3 agosto si tratteranno altre questioni molto sentite dagli italiani. Prima di tutto il caro vita, causato da un tasso di inflazione che ha oramai superato l’8%. Ciò, combinato al caro bollette e al caro carburante, ha costretto molti italiani a cambiare le proprie abitudini per risparmiare. Ospiti ed esperti affronteranno, poi, il tema del lavoro. Questo, infatti, è troppo spesso assente o mal pagato.

Infine, durante la puntata del 3 agosto di Controcorrente, si parlerà della comunità LGBT. Alcuni esponenti, attraverso le loro testimonianze, faranno il punto in merito ai diritti che vengono loro negati. Uno spazio particolare è previsto sulle polemiche relative ai casi di disforia nelle cliniche in cui si opera il cambio di sesso