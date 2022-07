Controcorrente 27 luglio, ospiti e anticipazioni: interviste a Carlo Calenda e al Cardinal Sepe

Condividi su

Mercoledì 27 luglio, dalle ore 21:20 su Rete 4, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Controcorrente. Il talk di approfondimento politico è condotto dalla giornalista Veronica Gentili. Quest’ultima è oramai un volto noto del Biscione, conducendo da settimane il programma anche in access prime time. Il prossimo appuntamento è visibile in diretta streaming tramite il sito Mediaset Play.

Controcorrente 27 luglio, con Carlo Calenda si analizza la politica interna

A Controcorrente del 27 luglio, come è inevitabile, sarà dato ampio spazio alla politica interna. Lo scorso mercoledì 20 luglio, infatti, si è concluso il governo Draghi in seguito al voto di fiducia al Senato. Dopo le dimissioni dell’ex Premier, il Presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto le camere.

Da quel momento, i principali partiti politici del nostro paese sono entrati in campagna elettorale. Grande fermento, in particolare, è presente tra i numerosi movimenti presenti nell’area del centrosinistra. Qui, infatti, si è al lavoro per cercare di comporre una coalizione unita con la quale presentarsi alle urne.

Tra i protagonisti di queste convulse fasi vi è Carlo Calenda. L’attuale leader politico del partito Azione sarà tra gli ospiti di Controcorrente del 27 luglio. Calenda, infatti, sarà protagonista di una lunga intervista.

Controcorrente 27 luglio, confronto tra Licia Ronzulli e Debora Serracchiani

Nel corso di Controcorrente del 27 luglio ci sarà spazio per uno dei primi confronti politici da quando è partita la campagna elettorale. Veronica Gentili, infatti, accoglierà Licia Ronzulli e Debora Serracchiani. La prima è una delle senatrici di Forza Italia, partito per il quale svolge anche il lavoro di commissaria per la regione Lombardia. Serracchiani, invece, è la capigruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Dal 2019, poi, è una delle vicepresidenti del partito.

Le due esponenti politiche dibatteranno di alcune tematiche di stretta attualità. Tra queste le misure del governo Draghi rimaste in sospeso con lo scioglimento delle camere. Inoltre, si parlerà di questioni economiche, come l’inflazione e il caro vita.

Focus sui diritti della comunità LGBT

A Controcorrente del 27 luglio, poi, sarà ospite il Cardinal Sepe. Quest’ultimo sarà intervistato dalla conduttrice ed esporrà il punto di vista del mondo cattolico sulla situazione politica italiana. Inevitabile, dunque, sarà il riferimento alle prossime elezioni, previste per domenica 25 settembre.

Infine, nel corso della puntata di Controcorrente del 27 luglio. si parlerà anche dei diritti LGBT. Veronica Gentili, in compagnia di numerosi ospiti ed esperti, porrà un focus sulla comunità. Per farlo, raccoglierà le voci e le testimonianze di alcuni degli esponenti.