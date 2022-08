Linea Blu 6 agosto: Donatella Bianchi da Maratea e Praia a Mare

Condividi su

Sabato 6 agosto Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Blu. Conduce Donatella Bianchi; affiancata da Fabio Gallo. L’appuntamento è come di consueto alle ore 14:00, dopo la messa in onda del Telegiornale.

Sette giorni fa la conduttrice ha realizzato una puntata speciale dedicata alle creature marine, in particolare delfini, balene e tartarughe. Oggi invece raggiunge la Basilicata e la Calabria.

Linea Blu 6 agosto, Maratea, Praia a Mare

Nella puntata del 6 agosto Donatella Bianchi ha organizzato un viaggio che parte dalla Basilicata per poi arrivare sul litorale nord della Calabria.

La prima tappa è Maratea, che conta oltre 4.700 abitanti ed è l’unico centro della Basilicata che si affaccia sul Mar Tirreno per merito del Golfo di Policastro. Maratea è inoltre conosciuta anche come la “Città delle 44 chiese” per la presenza di numerosi luoghi di culto sparsi sul territorio.

La conduttrice si sposta a poi a Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Oltre alle meravigliose spiagge caratterizzate da acqua cristallina, i visitatori possono anche ammirare Il Santuario Diocesano Madonna della Grotta e la Torre di Fiuzi.

Linea Blu, L’Isola di Dino, Grotta Gargiulo

Donatella Bianchi raggiunge anche L’Isola di Dino, che è considerata la più grande delle due isole della Calabria. Si estende per circa 50 ettari ed è ricca di vegetazione. L’Isola venne acquistata nel 1962 da Gianni Agnelli che voleva trasformarla in un polo di lusso. Desiderava che l’Isola di Dino diventasse un’ambita meta turistica per il Jet Set internazionale.

Le telecamere di Linea Blu si spostano poi tra le grotte calabresi, in particolare nella Grotta Gargiulo. Donatella Bianchi intervista Enrico e Rosaria Gargiulo, due pionieri della fotografia subacquea, dai quali deriva il suo nome. Furono loro a scoprirla ed esplorarla tra il 1978 e il 1982. Lunga ben 124 metri è caratterizzata da numerose stalattiti ma anche da due campane d’aria che hanno dato origine a specchi d’acqua cristallini. L’ingresso raggiunge i 18 metri di profondità.

Donatella Bianchi incontra anche alcuni scienziati di Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria). Illustrano ai telespettatori come avviene il monitoraggio ambientale, facendo scoprire distese praterie di posidonia e variopinti coralli.

Focus anche sull’Operazione Deep 1. Si tratta di una delicata e complessa attività di indagine, finalizzata a contrastare i reati ambientali.

Altra tappa del viaggio del 6 agosto è San Nicola Arcella, piccolo borgo marinaro in provincia di Cosenza. Donatella Bianchi infatti visita la spiaggia dell’Arcomagno che si può raggiungere a piedi o via mare. Uno scorcio naturale suggestivo, amato in tutto il mondo, che va salvaguardato.

Questa settimana Fabio Gallo invece si trova in Toscana, tra Marina di Scarlino e Cala Violina. Esplora la costa più selvaggia e affascinante dell’Alta Maremma grossetana.