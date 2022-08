Stasera in tv domenica 7 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 7 agosto 2022. Su Raitre, i viaggi con Kilimangiaro Estate, programma condotto da Camila Raznovich. Su Nove, serata di prosa con Sono nata il ventitré, spettacolo con Teresa Mannino.

Stasera in tv domenica 7 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La dama velata, con Miriam Leone, Lino Guanciale. Due episodi: il primo s’intitola, Una moglie infelice. Clara (Miriam Leone) e Anita partoriscono rispettivamente una bimba e un maschietto. Il rapporto tra Guido e la moglie sembra incrinarsi a causa della neonata, mentre il padre della donna, Vittorio, muore lasciando i suoi averi alla nipotina. A seguire, Fiducia tradita. Clara non riesce ad impedire il licenziamento di Matteo, anche perché Guido, geloso, non la supporta in alcun modo. Decide dunque di finanziare segretamente gli studi di Matteo.

Su Raitre, alle 21.20, serata di viaggi: Kilimangiaro Estate. Stasera Camila Raznovich ospita Valeria Parrella che parla del suo ultimo romanzo ambientato a Pompei poco prima dell’eruzione. Nei documentari di viaggi scopriamo le meraviglie di Turchia e Senegal e, con Ludovico De Maistre, le bellissime isole della Tanzania come Zanzibar, Pemba e Mafia.

Programmi Tv8, Nove

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Tornano le esibizioni migliori della 10° edizione del talent. Anche questa volta, al timone c’è Lodovica Comello mentre in giuria Joe Bastianich ha sostituito Claudio Bisio. Confermati Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa: Sono nata il ventitré. Ancora una serata in compagnia del teatro di Teresa Mannino. Un divertente racconto autobiografico che parte dalla sua infanzia in Sicilia. La Mannino rievoca i mitici Anni 70 e descrive l’evoluzione dei rapporti tra genitori e figli.

I film di questa sera domenica 7 agosto 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di John Wells, Il sapore del successo, con Bradley Cooper. Adam è uno chef che per colpa della droga ha perso il suo prestigioso locale a Parigi. Determinato a ritornare ai vertici, decide di aprire a Londra il più grande ristorante del mondo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2020, di Sonke Wortmann, Contra – la parte avversa, con Nilam Farooq. Dopo aver offeso Naima (Nilam Farooq), una studentessa musulmana, il professor Pohl, esperto di retorica forense, rischia il licenziamento. Per evitarlo il rettore lo invita a preparare la ragazza a una competizione di retorica. Dopo una iniziale diffidenza, Pohl e Naima cominciano a conoscersi e a capirsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Joe Wright, Anna Karenina, con Keira Knightley, Jude Law, Domhnall Gleeson. Anna, infelice moglie di un ufficiale governativo, conosce l’ufficiale Vronsky durante un viaggio a Mosca. L’incontro sconvolgerà la vita della donna irrimediabilmente.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Ron Oliver, Il destino sotto l’albero, con Candace Cameron, Paul Greene. Paige e Dylan, sullo stesso volo per New York, sono costretti a sostare a Buffalo a causa di una tempesta di neve. Con altri due passeggeri, faranno di tutto per raggiungere la loro meta.

Stasera in tv domenica 7 agosto, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Ferzan Ozpetek, Harem Suare, con Marie Gillain. L’anziana Safiye racconta alla giornalista Anna la storia dell’ultima odalisca diventata, alla vigilia del crollo dell’impero Ottomano, la favorita del sultano Abdul Hamid II.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di P. Coffin, C. Renaud, Cattivissimo me 2. L’ex super cattivo Gru si sta adattando al suo ruolo di buon padre di famiglia. Ma la fantomatica Lega Anti Cattivi ha bisogno di lui per smascherare un nuovo malvagio criminale.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film di fantascienza del 2021, di Denis Villeneuve, Dune, con Timothée Chalamet. Al duca Leto di Atreides viene assegnato dall’imperatore il controllo del pianeta Arrakis, unica fonte della preziosa sostanza “Spezia”. Suo figlio Paul è ossessionato da inquietanti visioni del futuro.