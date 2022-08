Stasera in tv giovedì 18 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 18 agosto 2022. Su Rai 3 va in onda La Grande Storia. Rete 4 invece trasmette un nuovo appuntamento di Zona Bianca.

Stasera in Tv giovedì 18 agosto 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Purchè finisca Bene- Il mio vicino del piano di sopra con Sergio Rubini. Bruno non vuole più lasciare l’attico a Claudia che vive nello stabile. Tutto cambia quando scopre che la sua ex moglie sta per risposarsi. Per non presentarsi da solo il giorno delle nozze propone a Claudia di fingersi la sua fidanzata in cambio dell’appartamento.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda European Champions- Atletica Leggera. Vengono assegnate le medaglie di salto in alto maschile, lancio del martello maschile, salto in lungo femminile, 1500 maschili, 5000 femminili ed Eptathlon.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Grande Storia. In questo appuntamento Paolo Mieli si occupa dei giovani nell’Italia degli anni Cinquanta, generazione cresciuta tra la fine della Seconda Guerra Mondiale fino ad arrivare al boom economico, tra moda, tradizioni e ribellione.

Stasera in Tv giovedì 18 agosto 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Zona Bianca. Giuseppe Brindisi si occupa delle tensioni all’interno dei partiti e le candidatura dei No Vax. Spazio anche alle difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese e al tema dell’omofobia in Italia. Tra gli ospiti Gianluigi Paragone e Iva Zanicchi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2019, Il grande salto di e con Giorgio Tirabassi. Rufetto e Nello sono due uomini di mezz’età e sono amici da una vita. Sono appena usciti di galera dopo una condanna di 4 anni. Appena usciti dal penitenziario progettano il colpo del secolo.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio Patrioti Lacroix e i suoi agenti devono affrontare alcuni pericolosi sovversivi coinvolti nell’attatto a Capitol Hill. Lacroix può contare anche sul supporto di Kristin.

Nell’episodio A fin di bene La squadra di Lacroix deve dare la caccia ad un ragazzo che è scappato dal riformatorio. Ha intenzione di punire tutti coloro che hanno fatto del male a lui e ai suoi compagni.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette In Onda- Prima Serata. Luca Telese e Marianna Aprile si occupano dei temi più importanti di politica ed economia e livello nazionale ed internazionale. Al centro la campagna elettorale tra scissioni e nuove unioni.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2008, Ip Man con Donnie Yen. Il campione di arti marziali Ip Man è diventato il vanto della città di Foshan, in Cina. Si ritrova ad entrare in azione quando il generale giapponese Miura inizia a seminare il terrore in città con le sue truppe.

I film stasera su Iris, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1995, Facile preda con Cindy Crawford. Alcuni agenti del Kgb hanno il compito di uccidere l’avvocatessa di Miami Kate McQueen. Un giovane ispettore appartenente alla squadra omicidi dovrà proteggerla.

Italia 2, alle 21.15, invece propone il film horror del 2018, A Quiet Place- Un posto tranquillo con Emily Blunt. Una famiglia vive completamente nel silenzio comunicando solo con i gesti. Lo fanno per non essere scoperti da una forza demoniaca che aleggia sulla loro fattoria. Tutto si complica con l’arrivo di un bebè.

Stasera in Tv giovedì 18 agosto 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 1997, L’Avvocato del diavolo con Keanu Reeves. Kevin Lomax è un giovane e rampante avvocato che vince tutte le cause. Non sa ancora che dietro il suo successo si celano gli oscuri poteri di un legale di New York.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Il piccolo corpo con Celeste Cescuti. Agata perde la sua figlia appena nata. Tutto cambia quando scopre che esiste un luogo dove i neonati possono essere riportati in vita. Decide così di raggiungere la meta in cerca di un miracolo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2018, Animali fantastici 2- I Crimini di Grindelwald con Eddie Redmayne. Albus Silente decide di arruolare Newt Scamander per sconfiggere il perfido Grindelwald che ha preparato un piano diabolico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2018, Kickboxer: Retaliaton con Jean Claude Van Damme. Il lottatore Kurt Sloane è obbligato a tornare in Thailandia. Qui dovrà partecipare ad un incontro in cambio della propria libertà.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 1992, I Signori della truffa con Robert Redford. Due finti agenti del governo contattano un esperto di sistemi d’allarme per un incarico. Deve infatti riuscire a recuperare un marchingegno in grado di decodificare qualsiasi password.