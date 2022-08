Stasera in tv sabato 20 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 20 agosto 2022. Su Raitre, il film western C’era una volta il West con Claudia Cardinale ed Henry Fonda. Su Real Time, il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 20 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Tra i 60 cantanti selezionati nella fase delle Blind Audition, i quattro coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti) hanno scelto i 24 talenti che si esibiscono stasera, nella semifinale della gara condotta da Antonella Clerici. Solo 12 accederanno alla finalissima.

Su Raidue, alle 21.00, Atletica leggera: European Championships. Prosegue il racconto in prima serata dei Campionati europei di Monaco di Baviera. Tra le finali di atletica in calendario questa sera, salto con l’asta maschile, 800 metri femminile, tiro del giavellotto femminile, staffetta 4×400 maschile, staffetta 4×400 femminile, 3000 siepi femminile.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Il ponte. Qual è il costo umano delle grandi opere, vere o ipotetiche, come un eventuale ponte sullo Stretto di Messina? Alessandro Preziosi se lo chiede in questo intenso monologo, accompagnato dallo Stefano Di Battista Jazz Quartet.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Walter Zenga è l’ospite sportivo della puntata finale. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale detiene il record per il tempo più lungo senza subire un gol in un Mondiale: 518 minuti. In studio c’è anche Iva Zanicchi: a lei il compito di consegnare a Gerry Scotti un riconoscimento molto prezioso.

Su Real Time, invece, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Paul è arrivato a pesare circa 300 chili e la sua fidanzata si sta convincendo che la situazione dell’uomo stia degenerando senza speranza. Paul, nel frattempo, teme che la sua relazione possa finire subito dopo il controllo a Houston.

I film di questa sera sabato 20 agosto 2022

Su Raitre, alle 20.30, il film western del 1968, di Sergio Leone, C’era una volta il West, con Henry Fonda, Claudia Cardinale. Jill McBain (Claudia Cardinale) è la vedova di un proprietario terriero ucciso dal bandito Frank (Henry Fonda) su mandato di un faccendiere. Anche lei è in pericolo, ma in suo soccorso arriva un meticcio che si fa chiamare Armonica (Charles Bronson) e ha un conto in sospeso con Frank.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1994, di Edward Zwick, Vento di passioni, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Montana, Stati Uniti. Il colonnello Ludlow vive in un ranch con i figli Tristan, Alfred e Samuel. Le loro vite sono sconvolte dall’arrivo di Susannah, la fidanzata di quest’ultimo.

Stasera in tv sabato 20 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2009, di Nancy Meyers, E’ complicato, con Meryl Streep, Alec Baldwin. Divorziati da 10 anni e con i figli adulti, Jane e Jake si ritrovano. Lui, alle prese con una nuova e giovane moglie, fa di tutto per riconquistare Jane, che ha un nuovo spasimante.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Edgar Wright, Ultima notte a Soho, con Thomasin McKenzie. Eloise, amante della moda e della musica Anni 60, riesce misteriosamente a rivivere, tra realtà e sogno, quel decennio. Ma a quei tempi Londra non era un posto tranquillo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Robert Connolly, Paper Planes – Ai confini del cielo, con Ed Oxenbould. Il piccolo Dylan ha la passione per il volo e partecipa ai campionati mondiali di aerei di carta che si svolgono in Giappone. Questo lo aiuterà a ristabilire un legame con il padre.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1976, di George Pan Cosmatos, Cassandra Crossing, con Richard Harris, Sophia Loren. Durante un fallito attentato alla sede dell’Oms, due terroristi vengono contagiati da un misterioso virus e si rifugiano su un treno. Scatta una grandiosa caccia all’uomo.