The Voice Senior diretta 21 gennaio: la finale, l’annuncio del vincitore

Venerdì 21 gennaio, dalle 21.25 su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior, lo show dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici.

Nell’ultimo appuntamento i protagonisti ancora in gara affrontano due manche ad eliminazione. Sarà fondamentale il parere del pubblico a casa. Attraverso il televoto nella prima manche vengono eliminati 8 concorrenti. Nell’altra invece i 4 superstiti devono esibirsi nuovamente prima di scoprire chi è il vincitore della seconda edizione. Lo scorso anno vinse Erminio Sinni.

Loredana Bertè ha deciso di portare in finale Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini. Gigi D’Alessio ha scelto Claudia Arvati, Piero Cotto e Beatrice Pasquali, e Annibale Giannarelli.

Orietta Berti ha salvato Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Clementino infine schiera Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russell Russell.

L‘ospite della finalissima di The Voice Senior è Riccardo Cocciante, che si esibisce con i 12 finalisti.

The Voice Senior, diretta 21 gennaio, la finale

In apertura della finale di The Voice Senior Antonella Clerici invita sul palco i finalisti che interpretano il brano Io Canto. E’ un espediente per accogliere Riccardo Cocciante. Assieme a lui cantano anche Se stiamo insieme, con il quale vinse il Festival di Sanremo nel 1991. Non è però è presente Cosetta Gigli, che ha avuto un piccolo incidente. Al suo posto la Berti ha ripescato Silvio Aloisio.

La conduttrice dà il via alla prima manche. Ad aprire le danze Marcella di Pasquale, di Torrevecchia Teatina, che fa parte del team di Clementino. Canta Nel Sole di Al Bano. Per lei il programma rappresenta un riscatto perché il marito ed il figlio l’hanno sempre ostacolata. Ora che è arrivata in finale, il coniuge è orgoglioso di lei.

Il secondo ad esibirsi è Walter Sterbini, del team Loredana Bertè. Interpreta Ancora di Eduardo De Crescenzo. Per la sua coach è un mix di talento, bravura e coraggio.

Il terzo protagonista è Annibale Giannarelli, che da bambino emigrò in Australia. In Italia ha realizzato molte colonne sonore. Tra le più celebri Lo chiamavano trinità. Per la finale propone il brano My Way di Frank Sinatra, accompagnandosi al pianoforte. Riceve numerosi complimenti da tutti e quattro coach.

Franco Tortora invece, appartenente alla squadra di Orietta Berti, canta Vent’anni di Massimo Ranieri. I giudici si congratulano con lui in quanto non ha mai stonato, neanche nelle parti più alte.

The Voice Senior, prosegue la prima manche

La quinta finalista è Claudia Arvati, del team di Gigi D’Alessio, che è stata la corista di diversi cantanti famosi. Stavolta ha voluto mettersi in gioco come solista. Sul palco interpreta E Poi di Giorgia con grinta ed energia.

E’ il turno di Russell Russell, che fa parte della squadra di Clementino. Propone il brano Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. E’ l’unico vero showman tra tutti i concorrenti.

Settimo protagonista a salire sul palco è Roberto Barocelli che fa parte del team di Orietta Berti. Canta Un Senso di Vasco Rossi. I giudici si complimentano per la sua voce calda e che riesce a trasmettere emozioni.

Lanfranco Carnacina invece interpreta You Are So Beautiful di Billy Preston, accompagnandosi al pianoforte. E’ un componente del team di Loredana Bertè. I coach si complimentano con lui perché ha cantato alla perfezione un brano molto complesso.

E’ il turno di Piero Cotto e Beatrice Pasquali, coppia nel lavoro e nella vita. Rappresentano anche la prima coppia di The Voice Senior. Duettano in Questione di Feeling di Mina e Riccardo Cocciante.

La decima protagonista è Donata Brischetto che canta Hot Stuff di Donna Summer. Riceve complimenti per la grinta, l’energia e l’atmosfera che è riuscita a creare.

Penultimo concorrente è Silvio Aloisio, che prende il posto di Cosetta Gigli. Propone il brano Il Mondo di Jimmy Fontana. Orietta Berti è felice di averlo ripescato.

L’ultimo ad esibirsi è Luciano Genovesi, che canta Hotel California degli Eagles. Secondo i coach ha un’ottima padronanza del palcoscenico.

Antonella Clerici riaccoglie Riccardo Cocciante, che festeggia i 20 anni di Notre Dame de Paris. A tal proposito regala al pubblico Il tempo delle cattedrali.