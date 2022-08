Stasera in tv giovedì 25 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 25 agosto 2022. Su Rai 3 va in onda La Grande Storia con Paolo Mieli. Canale 5 invece trasmette il penultimo appuntamento di Grand Hotel- Intrighi e Passioni.

Stasera in Tv giovedì 25 agosto 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Purché finisca bene- Piccoli segreti, Grandi Bugie con Giuseppe Zeno. Isa vive a Torino e scrive per un portale di viaggio. Un giorno incontra in aeroporto Luca, titolare di un hotel in un antico borgo abruzzese. I due si innamorano ma presto la loro storia prende una piega diversa.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il TG2 Post Speciale. Prosegue anche in prima serata il programma di approfondimento per occuparsi della campagna elettorali e sulle strategie dei partiti.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Grande Storia. Paolo Mieli si occupa della Regina Elisabetta II, la regina più longeva della storia, che ha recentemente festeggiato i 70 di regno. Il racconto parte dalla gioventù fino all’ascesa al trono. Spazio anche agli scandali familiari e alla morte del marito Filippo di Edimburgo, scomparso il 9 aprile 2021.

Stasera in Tv giovedì 25 agosto 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Torna in anticipo Paolo Del Debbio per occuparsi della campagna elettorale in vista del voto programmato il 25 settembre. Tra i temi anche il Reddito di cittadinanza, i rincari di bollette e beni di prima necessità, Tra gli ospiti Licia Ronzulli, Paola De Micheli, Carla Ruocco, Luigi De Magistris, Elisabetta Gardini e Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il penultimo appuntamento di Grand Hotel- Intrighi e Passioni. Nell’episodio La Salute dei defunti Alicia e’ tenuta prigioniera da Diego e spera che Julio intervenga per salvarlo. Belen invece a sorpresa si presenta al Grand Hotel. Nell’episodio Rivincita Alfredo scopre il tradimento di Sofia mentre Cisneros porta avanti la propria strategia per vendicarsi di Diego.

Italia 1, invece, alle 21.25, propone il telefilm FBI: Most Wanted con Julian Mcmahon. Nell’episodio Atto d’amore La squadra di Lacroix deve occuparsi di un delicato caso di rapimento. Inizialmente primeggia l’ipotesi che il gesto sia motivato da odio razziale. Ben presto però scoprono che la realtà è ben diversa da quella che immaginavano.

Nell’episodio Scava due fosse gli agenti si occupano di un incendio doloso scoppiato in una sala giochi. Nel corso delle indagini si rendono conto che questo episodio rappresenta solo il primo evento di un complesso piano di vendetta nei confronti del titolare dell’attività.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette In Onda- Prima Serata. Marianna Aprile e Luca Telese affrontano con i loro ospiti i temi più importanti della politica e dell’economia. Al centro i programmi e gli schieramenti dei partiti.

Nove, alle 21.25, propone il film azione del 2013, Ip Man 2 con Donnie Yen. Ip Man lascia la Cina per trasferirsi ad Hong Kong. Ha intenzione di aprire qui una scuola di Kung Fu ma gli altri maestri ostacoleranno il suo progetto.

I film stasera su Iris, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film spionaggio del 2010, Il debito con Jessica Chastain. Anno 1965. Stephan, David e Rachel sono tre agenti del Mossad. Devono collaborare per catturare un ex criminale nazista. La missione fallisce ma la versione ufficiale sarà un’altra.

Italia 2, alle 21.15, invece propone il film fantastico del 2012, Beautiful creatures- La sedicesima luna con Alice Englert. Ethan e Lena si incontrano e in breve tempo si innamorano. Lui però non sa che la ragazza è una maga colpita da una maledizione.

Stasera in Tv giovedì 25 agosto 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2022, Gli anni belli con Romana Maggiora Vergano. L’ adolescente Elena si ritrova a passare un’altra estate in un camping con i suoi genitori. Quella che crede sarebbe stata l’ennesima estate caratterizzata da noia, accadranno alcuni eventi che le faranno cambiare idea.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2018, Tutti lo sanno con Penelope Cruz. Laura decide di tornare alla sua città natale per prendere parte alle nozze della sorella. La riunione familiare porterà eventi inaspettati.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2014, Labyrinthus con Spencer Bogaert. Il giovane Frikke scopre uno strano videogiochi, dove i personaggi sono bambini reali. Frikke decide di entrare in azione per salvarli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2015, Antigang- Nell’ombra del crimine con Jean Reno. Serge e la sua squadra tornano in azione per fermare una banda di rapinatori che stanno svaligiando banche e gioiellerie, seminando il terrore in città.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2021, L’Uomo nel buio- Man in the dark con Stephen Lang. Norman, veterano non vedente, vive da tempo con una ragazza che considera come una figlia. Quando quest’ultima viene rapita, farà di tutto per ritrovarla.