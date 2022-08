Serie A 2022/2023 terza giornata, la programmazione tv: il big match Juve-Roma visibile solo su DAZN

Condividi su

Da venerdì 26 agosto parte la terza giornata di Serie A 2022/2023. Il massimo campionato calcistico, anche nel prossimo week end, è visibile integralmente solo su DAZN. Sky, dal canto suo, manda in onda solo tre dei dieci match previsti in calendario. Le sfide in programmazione sull’emittente satellitare sono trasmesse, in streaming, con l’applicazione Sky Go.

Serie A 2022/2023 terza giornata, gli anticipi del venerdì

La terza giornata di Serie A 2022/2023 si apre il 26 agosto con i primi due anticipi. Entrambi sono in programma esclusivamente su DAZN. Alle 18:30 è previsto il fischio di inizio della partita tra il Monza e l’Udinese. Alle 20:45, invece, va in scena il primo big match del turno di campionato, con la Lazio che accoglie allo Stadio Olimpico l’Inter.

Serie A 2022/2023 terza giornata, le partite del sabato

La terza giornata di Serie A 2022/2023 continua sabato 27 agosto con quattro partite: due alle 18:30 e due alle 20:45. I match del tardo pomeriggio sono Cremonese-Torino e Juventus-Roma, altro big match del turno di campionato.

La sfida tra Massimiliano Allegri e José Mourinho si può seguire solo su DAZN, mentre la neopromossa Cremonese e il Torino vanno in onda anche su Sky. Sull’emittente satellitare l’incontro è trasmesso su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (visibile sul 213) e Sky Sport 252.

Alle 20:45, invece, la terza giornata di Serie A 2022/2023 prosegue con le sfide Spezia-Sassuolo e Milan-Bologna. Il primo è un’esclusiva dell’emittente OTT, mentre la partita dei Campioni d’Italia è trasmessa anche da Sky, dove è in programmazione su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

I match della domenica

La terza giornata di Serie A 2022/2023 termina domenica 28 agosto. Esattamente come avvenuto il sabato, si giocano quattro partite distribuite tra le 18:30 e le 20:45. La giornata si apre con Verona-Atalanta e Salernitana-Sampdoria. La prima è un’esclusiva della piattaforma streaming, mentre l’ultima chiude il turno di campionato su Sky (in programmazione su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Alle 20:45, infine, si giocano gli ultimi due match tra Fiorentina-Napoli e Lecce-Empoli, trasmessi da DAZN.

Serie A 2022/2023 terza giornata, i telecronisti

Sky e DAZN hanno reso noti i nomi dei telecronisti della terza giornata di Serie A 2022/2023. Per ciò che riguarda l’emittente satellitare, Cremonese-Torino è raccontata dalla coppia Antonio Nucera-Lorenzo Minotti. Milan-Bologna ha le voci di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani, mentre Salernitana-Sampdoria ha come telecronisti Dario Massara e Walter Zenga.

Su DAZN, invece, Monza-Udinese e Lazio-Inter hanno rispettivamente le voci di Alessandro Iori-Massimo Gobbi e Pierluigi Pardo-Dario Marcolin. Passando alle partite del sabato, Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani sono i commentatori di Cremonese-Torino. Juve-Roma è commentata da Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo hanno come telecronisti Ricky Buscaglia-Marco Parolo e Alberto Santi-Simone Tiribocchi.

Per ciò che riguarda i match domenicali, Edoardo Testoni e Manuel Pasqual raccontano Hellas Verona-Atalanta. Salernitana-Sampdoria, poi, ha in cabina di commento Andrea Calogero ed Alessandro Budel. Fiorentina-Napoli, invece, ha le voci di Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi. Riccardo Mancini e Federico Peluso, infine, sono i commentatori di Lecce-Empoli.