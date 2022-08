Stasera in tv sabato 27 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 27 agosto 2022. Su Raitre, il film western di Sergio Leone, Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn. Su Real Time, il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 27 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Tra i 60 cantanti selezionati nella fase delle Blind Audition, i quattro coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti) hanno scelto i 24 talenti che si esibiscono stasera, nella semifinale della gara condotta da Antonella Clerici. Solo 12 accederanno alla finalissima.

Su Raidue, invece, alle 21.00, Pallavolo Maschile Mondiale: Italia-Canada. L’Italia campione d’Europa, allenata da Ferdinando “Fefé” De Giorgi, debutta nella rassegna iridata (in programma fino all’11 settembre) affrontando il Canada a Lubjana, in Slovenia. Nello stesso girone, anche Cina e Turchia: passano il turno le prime due classificate di ogni gruppo.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco. Il ciclo dedicato ad Alessandro Preziosi termina con la sua intensa interpretazione del testo di Stefano Massini. Le scene e i costumi sono di Marta Crisolini Malatesta, la regia è a cura di Alessandro Maggi.

Programmi Real Time

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. Da quando ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare un giocatore di football, Mike ha cominciato a prendere peso fino ad arrivare a 300 chili. Ora, se vuole sopravvivere, deve trovare un nuovo obiettivo che lo motivi.

I film di questa sera sabato 27 agosto 2022

Su Raitre, alle 20.30, il film western del 1971, di Sergio Leone, Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn. Messico, 1913. Il bandito Juan Miranda (Rod Steiger) si allea con l’esule irlandese John Mallory (James Coburn) per compiere una rapina in banca. Ma la rivoluzione infuria e i due compari finiranno per combattere al fianco dei ribelli guidati da Pancho Villa ed Emiliano Zapata.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Mark Steven Johnson, C’era una volta Steve McQueen, con T. Fimmel, Rachael Taylor. Nel 1972 alcuni ladri, provenienti dall’Ohio, organizzano una rapina per rubare 30 milioni di dollari dal fondo segreto del presidente Richard Nixon. Il film è ispirato ad una storia vera.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Edoardo Winspeare, La vita in comune, con Antonio Carluccio. A Disperata, piccolo paese del Sud Italia, l’idealista e malinconico sindaco Pisanelli impartisce lezioni di letteratura ai detenuti. In carcere fa amicizia con Pati, un piccolo criminale.

Su Rete 4, alle 21.20, il film thriller del 1992, di Mick Jackson, Guardia del corpo, con Kevin Costner, Whitney Houston, Bill Cobbs. L’ex agente della Cia Frank Farmer (Kevin Costner) viene ingaggiato per proteggere la popstar Rachel Marron (Whitney Houston), vittima di un misterioso persecutore. L’uomo si dà da fare per rendere più efficienti i sistemi di sicurezza, ma si scontra con l’indole ribelle della cliente.

Italia 1, La7, Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2008, di Louis Leterrier, L’incredibile Hulk, con Liv Tyler. Bruce Banner (Edward Norton), lo scienziato che si trasforma in un mostro verde quando è sotto stress, vive nascosto in Brasile. Sta cercando di fare una vita normale, dopo aver ferito durante una metamorfosi l’amata Betty (Liv Tyler) e suo padre, il generale Ross (William Hurt). Ma i militari lo cercano.

Su La7, invece, alle 21.15, il film commedia del 2004, di J. L. Brooks, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, con Paz Vega. Flor è un’immigrata messicana che viene assunta dalla ricca ed eccentrica famiglia Clasky. Lei non parla inglese: farsi capire non è facile.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Geoffrey Sax, White Noise – Non ascoltate, con Michael Keaton. L’architetto Jonathan Rivers perde la moglie in circostanze poco chiare. Tempo dopo, viene contattato da un uomo che afferma di riuscire a parlare con i defunti attraverso frequenze radio.

Stasera in tv sabato 27 agosto, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2011, di S. Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai telebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Pascal Elbé, Parla più forte, con Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain. Antoine scopre che sta perdendo l’udito ma rifiuta di ammetterlo, dando vita a situazioni tragicomiche. L’incontro con Claire, madre di una bambina che ha subìto un trauma, lo spinge a reagire.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di H. McCain, Outlander – L’ultimo vichingo, con Jim Caviezel. Una nave spaziale precipita tra i fiordi della Norvegia. A bordo ci sono Kainan, un valoroso guerriero proveniente dal futuro, e Moorwen, un terribile mostro assassino.