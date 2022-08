Stasera in tv domenica 28 agosto 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 28 agosto 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction La dama velata. Due episodi. Il primo s’intitola, “Il seme della follia”. Clara (Miriam Leone) teme che Guido (Lino Guanciale) sia coinvolto nell’omicidio di Ludovico, ma vedendo il suo sincero dolore cerca di allontanare ogni dubbio. Intanto la crisi agraria provoca le proteste dei contadini, ma a Matteo viene impedito di consultarsi con Clara. A seguire, il secondo episodio, “Lettera d’addio”. Clara, internata nella clinica per malati mentali, si rende conto di essere stata avvelenata e prova a fuggire. Nel tentativo di raggiungere Matteo viene inseguita e finisce priva di sensi nelle acque dell’Adige.

Su Raitre, alle 21.25, Città segrete. Corrado Augias torna in prima serata con le repliche del programma che ci porta alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte e segreti delle più importanti città europee. Il racconto si snoda attraverso le biografie di personaggi celebri legati nelle diverse epoche storiche a quei luoghi.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Archiviata la doppia messa in onda, che ha caratterizzato il mese di agosto, Giuseppe Brindisi torna ad animare la sola serata della domenica per affrontare come sempre gli avvenimenti più importanti della settimana. Riflettori puntati, ovviamente, sulle mosse delle coalizioni in vista del voto.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Tornano le esibizioni migliori della 10° edizione del talent. Anche questa volta al timone c’è Lodovica Comello mentre in giuria Joe Bastianich ha sostituito Claudio Bisio. Confermati Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I Corti. Continuano le repliche degli storici spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo. Stasera rivediamo “I Corti” del 1995: con loro sul palco anche Marina Massironi. Tra gli sketch riproposti ci sono anche “Astronauti” e “Tre gemelli”.

I film di questa sera domenica 28 agosto 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, con Elle Fanning, Timothée Chalamet. Innamorato di New York, Gatsby organizza un romantico fine settimana insieme ad Ashleigh, la sua ragazza, aspirante giornalista. Ma una serie di imprevisti sconvolge i suoi piani.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Sean Anders, Instant Family, con Mark Wahlberg, Rose Byrne. Pete (Mark Wahlberg) e sua moglie Ellie decidono di prendere in affidamento tre fratelli che non hanno la minima voglia di essere adottati: Lizzy, adolescente ribelle, il combinaguai Juan e Lita, bambina capricciosa. Con il tempo, grazie anche all’assistente sociale, impareranno ad essere una famiglia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Steven Spielberg, Ready Player One, con Tye Sheridan, Olivia Cooke. Nel 2045 l’unico svago per l’umanità è un mondo virtuale creato da un eccentrico milionario. Prima di morire, l’uomo lancia una sfida: una caccia al tesoro da miliardi di dollari. Wade Watts (Tye Sheridan), orfano 18enne che vive in una baraccopoli, decide di partecipare con il nome di Parzival, assieme all’amico Aech.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Sonke Wortmann, La Papessa, con Johanna Wokalek. Decisa a ricevere un’adeguata istruzione, una ragazza s’impossessa dell’identità del fratello. Presi i voti, in convento diventerà medico, poi consigliere di Papa Leone IV.

Stasera in tv domenica 28 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Analeine Cal y Mayor, Book of love, con Sam Claflin. Harry, autore in crisi, parte per il Messico, unico Paese in cui il suo ultimo libro sta avendo successo. Ma arrivato lì scopre che Maria, la traduttrice, ha modificato un po’ il romanzo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di David Fincher, The social network, con Jesse Eisenberg. Lasciato dalla fidanzata, Mark Zuckerberg, uno studente di Harvard, progetta un sito dove è possibile farsi dei nuovi amici su Internet. E’ l’inizio del fenomeno di Facebook.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il loro piano è studiato nei minimi dettagli, ma avranno a che fare con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’Brien.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Robert Redford, La regola del silenzio, con Robert Redford, Sam Elliott. La vita di Jim Grant, avvocato esperto di diritti civili, è sconvolta da uno scoop: durante la guerra del Vietnam era un pacifista radicale ed è ancora ricercato per omicidio.