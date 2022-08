Sky TG24, la programmazione tv speciale per seguire la campagna elettorale: torna L’intervista di Maria Latella

Condividi su

Da lunedì 29 agosto il canale tematico Sky TG24 modifica la propria programmazione con degli speciali sulle elezioni. Attraverso numerose rubriche, infatti, la redazione del telegiornale approfondisce alcuni dei principali temi della campagna elettorale. Il canale è visibile sull’emittente satellitare ai tasti 100 e 500. Sul digitale terrestre, invece, l’all news è disponibile sul canale 50.

Sky TG24 speciali elezioni, torna L’intervista di Maria Latella

Tra gli speciali di Sky TG24 sulle elezioni c’è, in primis, Numeri. Il programma di approfondimento, condotto da Alessandro Marenzi, è in onda alle 18:30 dal lunedì al venerdì. L’appuntamento si concentra sui dati, che fanno da spunto per iniziare discussioni e dibattiti. Nella rubrica, in particolare, si analizzano i sondaggi elettorali e i programmi dei vari schieramenti.

In programmazione, poi, c’è il ritorno de L’intervista. Il format è nuovamente condotto dalla giornalista Maria Latella e sono previste quattro puntate prima del voto. Inoltre, nei palinsesti è presente Casa Italia. La rubrica è prevista dal lunedì al venerdì alle 20:30 ed è condotta da Fabio Vitale. Nello spazio si analizzano con esperti e politici i principali fatti di cronaca.

Sky TG24 speciali elezioni, gli altri appuntamenti

Nei palinsesti di Sky TG24 si parla di elezioni anche in What’s Next & Cosa chiedono i giovani. Silvia Boccardi, infatti, trasforma la coproduzione What’s Next, approfondendo i temi che stanno più a cuore ai giovani. Alessandro Tommasi, invece, cura degli spazi durante i tg, ponendo l’attenzione su temi e istanze raccolte tra i giovani della comunità di Will. Infine, tra gli speciali sulle elezioni in onda su Sky TG24, c’è Reportage. Nel programma si realizza un focus sulle questioni non necessariamente legate alla strettissima attualità quotidiana.

Le rubriche riguardano anche il mondo digitale

Ma gli speciali sulle elezioni di Sky TG24 non coinvolgono solo la tv. Sul sito del canale all news è presente il podcast Today. Le puntate, realizzate da Roberto Inciocchi, sono disponibili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18:30. Nello spazio, gli ascoltatori sono informati sui principali fatti della giornata.

Con lo strumento Trovacollegio, poi, il pubblico può inserire il proprio indirizzo di casa e scoprire a quale collegio elettorale appartiene. Oltre a questo, può conoscere i nomi dei candidati eleggibili sia all’uninominale che al proporzionale. Con Trovapartito, invece, il pubblico può conoscere, dopo qualche domanda, gli schieramenti con le posizioni più affini alle proprie. Le elaborazioni sono a cura dell’istituto Quorum/YouTrend.

Infine, con Seggiometro gli utenti possono visualizzare come i dati percentuali nazionali dei partiti potrebbero tradursi in seggi al Senato e alla Camera. Le elaborazioni, curate da YouTrend, si basano sull’attuale sistema elettorale.