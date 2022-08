Stasera in tv giovedì 1 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 1 settembre 2022. Su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento de La Grande Storia con Paolo Mieli. Italia 1 invece propone i nuovi episodi di FBi: Most Wanted con Julian McHanon.

Stasera in Tv giovedì 1 settembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, in replica, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Nell’episodio La circonferenza delle arance Il vicequestore Lolita Lobosco, che vive a Legnano, viene trasferita a Bari, sua città natale. Il primo caso che segue riguarda Stefano Morelli, rinomato dentista e suo primo amore, che deve difendersi dall’accusa di abusi sessuali ai danni della sua assistente.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Tg2 Post Speciale. Proseguono gli speciali del programma di approfondimento per seguire la campagna elettorale. Presenti ospiti in studio e in collegamento.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Grande Storia. Paolo Mieli racconta la storia di Albino Luciani che nel 1978 diventerà Papa con il nome di Giovanni Paolo I. Il suo papato però è durato solo 33 giorni. Appena un mese dopo infatti morirà a causa di un infarto.

Stasera in Tv giovedì 1 settembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, di Reddito di cittadinanza e il rincaro di bollette e beni di prima necessità. Ospiti della puntata Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli, Michele Gubitosa, Alessandro Morelli, Maurizio Lupi e Marta Collot.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Tutto accade a San Siro. Viene proposto il concerto di Alessandra Amoroso che è stato registrato lo scorso 13 luglio allo Stadio Meazza di San Siro. Si è esibita davanti a 42.000 persone.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm Fbi Most Wanted. Nell’episodio Malato d’amore Lacroix e la sua squadra devono riuscire a catturare un uomo che, in raptus di follia, ha ucciso la moglie e due figliastre. Dopo gli omicidi ha anche cercato di strangolare un prete.

Nell’episodio Oscura follia Gli agenti indagano su un ex-modella diventata una seguita influencer. Sposata con un giocatore professionista di basket, è morta in circostanze misteriose.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette In Onda . Marianna Aprile e Luca Telese come accade in ogni puntata commentano con ospiti in studio e in collegamento i temi più importanti di politica ed economia.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2002, Una settimana da Dio, con Jim Carrey. Bruce è stato appena licenziato e la fidanzata ha intenzione di lasciarlo. Arrabbiato con il mondo, se la prende con il Padre Eterno che gli risponde in modo singolare.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2022, Ballistic con Antonio Banderas. Nel cambio dello spionaggio internazionale è arrivata la notizia della diffusione di una nuova e micidiale arma. Solo due agenti però sono in grado di entrarne in possesso.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1966, L’Armata Brancaleone con Vittorio Gassman. Un gruppo improbabili soldati di ventura partono alla conquista di un feudo ma incontreranno molte difficoltà. Riusciranno a sopravvivere seguendo un mistico che sta raggiungendo la Terra Santa.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 1962, Il Sorpasso con Vittorio Gassman e Catherine Spaak. Roma anni Sessanta. Il giorno di ferragosto lo spavaldo Bruno incontra il timido Roberto. Viaggiando a bordo di una rombante automobile percorreranno via Aurelia alla ricerca di avventure.

Stasera in Tv giovedì 1 settembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film poliziesco del 2018, Bent- Polizia Criminale con Karl Urban. Danny è un ex detective della narcotici che è finito in prigione. Dopo aver scontato la propria pena è pronto a vendicarsi di chi lo ha incastrato. Dovrà fare i conti con persone senza scrupoli.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film fantascienza del 2006, I figli degli uomini con Clive Owen. Londra. Anno 2027. L’umanità sta rischiando l’estinzione in quanto non stanno nascendo più bambini. Theo farà di tutto per proteggere l’unica donna incinta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film animazione del 2007, Shrek Terzo. Shrek e Fiona diventano i nuovi sovrani del regno di Molto Molto Lontano. A Shrek però non piace la vita di corte e così decide di mettersi alla ricerca di Re Artù che è l’unico che potrebbe prendere il suo posto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2016, Nemesi con Sigourney Weaver. Rachel, chirurgo plastico, è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Ad un medico trova il coraggio di confessare la vendetta che ha messo in atto per vendicare la morte del fratello. Ha sottoposto l’assassino ad un intervento chirurgico per il cambio di sesso.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2010, Wolfman con Benicio del Toro. Inghilterra, fine Ottocento. Lawrence Talbot mentre è impegnato ad indagare sulla morte del fratello, viene morso da un licantropo. Ben presto si trasforma in una creatura mostruosa.