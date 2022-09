X Factor 2022 Making Music: N.A.I.P, finalista del 2020, guida il pubblico alla scoperta della nuova edizione

Condividi su

Giovedì 1° settembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, è prevista la messa in onda di X Factor 2022 Making Music. Lo show, trasmesso in streaming su Now TV e Sky Go, permette al pubblico di scoprire i segreti e le anteprime della nuova edizione del talent musicale. Questo, giunto alla sedicesima stagione, parte il 15 settembre.

X Factor 2022 Making Music, il conduttore dello speciale è N.A.I.P

Il protagonista dello speciale è N.A.I.P, acronimo di Nessun Artista In Particolare. Il cantante è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2020 del talent. All’epoca, l’artista era tra i concorrenti della squadra Over guidata da Mika ed è riuscito ad arrivare in finale.

X Factor 2022 Making Music è uno show Sky Original, prodotto dalla società Fremantle (la stessa che produce X Factor). Lo scopo dello speciale del 1° settembre è quello di mostrare al pubblico il dietro le quinte del talent. N.A.I.P, in particolare, ha registrato lo show mentre il talent vero e proprio effettuava le Audizioni (che il pubblico potrà vedere su Sky Uno da giovedì 15 settembre).

X Factor 2022 Making Music, N.A.I.P raccoglie le prime impressioni dei nuovi giudici

Il programma, dunque, permette al pubblico di conoscere le tante novità della prossima edizione. Tra queste c’è il ritorno del pubblico alle Audizioni. A partire dallo scoppio della pandemia da Covid-19, Sky aveva scelto di estromettere il pubblico dalle prime fasi dello show.

Ma le grosse novità presentate da X Factor 2022 Making Music coinvolgono, come è inevitabile, anche il cast. Nella sedicesima edizione del talent al via tra due settimane, infatti, fa il suo debutto come conduttrice Francesca Michielin. La cantante, vincitrice dell’edizione 2011 del talent, prende il posto di Ludovico Tersigni e raccoglie l’eredità (ancora molto pesante) di Alessandro Cattelan.

Le prime dichiarazioni dei giudici

N.A.I.P, nel corso di X Factor 2022 Making Music, ascolta poi le prime dichiarazioni dei nuovi giudici. Il conduttore dello speciale incontra in primis Fedez. Il rapper è l’unico ad aver già ricoperto in passato il ruolo, facendo il giudice di X Factor l’ultima volta quattro anni fa. Successivamente, Nessun Artista In Particolare parla con gli esordienti Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

N.A.I.P, durante X Factor 2022 Making Music, raccoglie anche le impressioni a caldo di alcuni concorrenti saliti sul palco per le Audizioni. Infine, il conduttore incontra i reparti produttivi che permettono la realizzazione del talent. Al termine del suo percorso, prendendo ispirazione dalle emozioni vissute durante l’esperienza, Nessun Artista In Particolare crea un brano musicale inedito.