Stasera in tv sabato 3 settembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 3 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Indovina chi viene a cena, programma condotto da Sabrina Giannini. Su Iris, il film thriller, La donna che visse due volte, con James Stewart, Kim Novak.

Stasera in tv sabato 3 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. Nella finale Antonella Clerici presenta i 12 talenti (tre per ogni giudice) ancora in gara, che cantano una cover assegnata dai coach. Al termine della prima fase vengono annunciati i quattro superfinalisti che si scontrano in un’ultima sfida con i cavalli di battaglia. Il vincitore è decretato dal televoto.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Parte la nuova stagione del programma ideato e condotto da Sabrina Giannini che, come sempre, affronta tematiche legate al cibo e alla salvaguardia dell’ambiente. L’inchiesta di stasera si intitola “Cambio pelle” e testimonia l’impatto spesso dannoso della produzione e della tintura dei capi in pelle.

Su Rai 5, alle 20.45, l’attualità con Premio Campiello. In diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, Francesca Fialdini, affiancata da Lodo Guenzi e Diodato, conduce la serata finale del Premio, che compie 60 anni. Durante la kermesse verrà annunciato il vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Il generale Dalla Chiesa, con Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli. Dopo essersi distinto nella lotta alla mafia, Carlo Alberto Dalla Chiesa (Giancarlo Giannini) viene promosso generale e si impegna a Torino nella lotta alle Brigate Rosse. Intanto la moglie Dora muore. Anni dopo, a Milano, conosce Emanuela Setti Carraro. Nel 1982 torna a Palermo come prefetto antimafia.

Su Real Time, alle 21.20, Vite al limite. Dolly è arrivata a pesare circa 300 chili, accusa forti dolori e la sua pelle è molto tirata nella zona dell’addome. Nonostante tutti questi problemi legati alla sua grave obesità, la donna rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità.

I film di questa sera sabato 3 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2002, di Spike Lee, La 25° ora, con Edward Norton, Philip Seymour Hoffman. Lo spacciatore Monty viene condannato a 7 anni di prigione. Passa la sua ultima giornata di libertà con la compagna e gli amici, cercando di recuperare il legame con il padre.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Nunzia De Stefano, Nevia, con Virginia Apicella, Pietra Montecorvino. L’adolescente Nevia è cresciuta con la nonna, la zia e la sorella in un container nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Un giorno, l’arrivo di un circo rompe la sua difficile quotidianità.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1995, di Carlo Verdone, Viaggi di nozze. Tre grottesche “lune di miele” il cui protagonista maschile è Carlo Verdone. Il pedante Raniero esaspera la seconda moglie Fosca (Veronica Pivetti); Giovannino e Valeriana (Cinzia Mascoli) sono alle prese con familiari invadenti. I borgatari Ivano e Jessica (Claudia Gerini) pensano sempre al sesso.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2020, di Walt Dohrn, Trolls World Tour. Poppy e Branch scoprono di far parte di una delle sei tribù di Troll, sparse su sei terre diverse, che si esprimono attraverso differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Ma la Regina Barb vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano.

La7, TV8, Iris, Cine34

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1992, di Phillip Noyce, Giochi di potere, con Harrison Ford, Anne Archer. In vacanza a Londra, l’ex agente della Cia Jack Ryan sventa un attentato davanti a Buckingam Palace, uccidendo un terrorista dell’Ira. Il fratello della vittima giura di vendicarsi.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1998, di Martin Campbell, La maschera di Zorro, con Antonio Banderas. Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1958, di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, con James Stewart, Kim Novak. Dopo aver lasciato la polizia in seguito a un incidente, “Scottie” Ferguson accetta l’incarico che gli offre un vecchio amico. Dovrà sorvegliare sua moglie Madeleine, affetta da manie suicide.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Gianni Amelio, Così ridevano, con Enrico Lo Verso, Francesco Giuffrida. Sul finire degli Anni Cinquanta, due fratelli emigrano dalla Sicilia a Torino. Il maggiore, Giovanni, fa di tutto per mantenere Pietro agli studi, ma il fratellino ha in mente ben altro.

Stasera in tv sabato 3 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2015, di Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E. con Henry Cavill. L’agente della Cia Napoleon Solo e quello del Kgb Illya Kuryakin si alleano per eliminare un’organizzazione criminale internazionale. Li aiuta la figlia di uno scienziato scomparso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Kim Ki-Duk, Pietà, con Lee Jung-jin, Woo Ki-Hong. Assunto da uno strozzino per recuperare i debiti dei clienti, lo spietato Kang-do riceve un giorno la visita di una sconosciuta. La donna afferma di essere sua madre.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1972, di Alfred Hitchcock, Frenzy, con Jon Finch, Alec McCowen. Un maniaco sessuale terrorizza Londra Strangolando donne con una cravatta. I primi sospetti cadono su un disoccupato, ma alcuni indizi portano a smascherare il vero colpevole.