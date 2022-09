Non sei niente di speciale, trama e anticipazioni della nuova serie tv disponibile su Netflix dal 2 settembre

Condividi su

A partire da venerdì 2 settembre, su Netflix, è stata rilasciata la serie tv Non sei niente di speciale. La produzione è l’ennesima originaria della Spagna ad essere distribuita dalla piattaforma di intrattenimento in streaming.

Non sei niente di speciale, la prima stagione è composta da sei puntate

Attualmente la serie Non sei niente di speciale è composta da un’unica stagione. Questa, a sua volta, contiene sei episodi dalla durata di circa 35-40 minuti l’uno. Il titolo originale della produzione è Tu no eres especial e dal 2 settembre è visibile in tutti i paesi del mondo dove Netflix è attivo.

Le riprese della serie sono iniziate nel 2021 e si sono svolte in Spagna, nella regione della Navarra. In particolare, molte delle scene del prodotto seriale hanno come location le cittadine di Leitza e Lekunberri. Non sei niente di speciale è una produzione della Oria Films. Il creatore è Estìbaliz Burgaleta, noto per aver prodotto la versione iberica di Skam e Le ragazze del centralino.

Non sei niente di speciale, la trama

Non sei niente di speciale appartiene al genere fantasy, pur con la presenza di numerosi richiami alla commedia. La protagonista è Amaia, un’adolescente che vive un periodo molto complicato della sua vita. La giovane, in particolare, è obbligata a lasciare la sua città e i suoi amici per trasferirsi nel piccolo villaggio della madre.

Una volta qui, Amaia ha serie difficoltà ad ambientarsi e, inoltre, continua ad essere molto nostalgica del passato. All’improvviso, però, la vita della protagonista cambia drasticamente. Un po’ per caso, infatti, Amaia scopre che potrebbe aver ereditato dalla nonna dei poteri magici.

Spoiler finale

Amaia, protagonista di Non sei niente di speciale, diventa subito oggetto delle chiacchiere degli studenti che frequentano la sua nuova scuola. Nell’istituto la figura della nonna è molto popolare, in quanto considerata da tutti come l’unica strega mai esistita nella cittadina di Salabarria. Amaia, così, è costretta a convivere gestendo i suoi nuovi (presunti) poteri e l’ingombrante figura della nonna, che non ha mai conosciuto.

Non sei niente di speciale, il cast

Il cast di Non sei niente di speciale è molto ricco. Amaia, in primis, è interpretata da Délia Brufau. Quest’ultima è al suo esordio come attrice in una produzione seriale. Co-protagonista del prodotto è Javi, che invece ha il volto di Oskar De La Fuente (Il capo perfetto).

Nel cast, poi, sono presenti Ainara Perez e Jaime Wang, interpreti rispettivamente di Lucia e Zhao. Tra gli artisti coinvolti nella produzione, infine, ci sono Miriam Cabeza ed Elia Galera, entrambe molto note in Spagna.