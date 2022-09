Stasera in tv sabato 10 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 10 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Indovina chi viene a cena, programma condotto da Sabrina Giannini. Su Nove invece va in onda Faking it – Bugie o verità? un documentario condotto dal giornalista Giuseppe Rinaldi.

Stasera in tv sabato 10 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.40, il programma musicale Music Awards. Secondo appuntamento con la 16° edizione del grande evento all’Arena di Verona condotto anche quest’anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Vengono premiati i migliori successi dell’anno. Sul palco, tra gli altri, Coez, Max Pezzali, Marco Mengoni, Tananai, Ariete, Mara Sattei e Nek.

Su Raitre, invece, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Secondo appuntamento con il programma di Sabrina Giannini: la puntata s’intitola “Il seme della resistenza”. Un viaggio nel nostro Paese, dall’Alto Adige alla Puglia, per scoprire come la nostra agricoltura può sopravvivere anche se sottomessa a regole di mercato, brevetti e contratti vincolanti.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Grounded. Il dramma di un pilota dell’aviazione degli Stati Uniti che deve smettere di volare perché incinta. Messo in scena per la prima volta nel 2013, il monologo di George Brant è stato tradotto da Monica Capuani e interpretato da Linda Gennari.

Programmi La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Atlantide Files. In occasione del 21° anniversario dell’attentato dell’11 settembre 2001 che causò il crollo delle Torri Gemelle di New York e la morte di circa 3000 persone, Andrea Purgatori dedica una puntata speciale a quella tragedia.

Su Nove, invece, alle 21.25, Faking it – Bugie o verità? Al via un nuovo programma con il giornalista Giuseppe Rinaldi: con l’aiuto di tre esperti, analizza fotogrammi e intercettazioni ed entra nella mente dei criminali per smascherare le loro bugie. Stasera si parla del caso di Loris Stival.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. La protagonista di stasera si chiama Janine. La sua obesità estrema l’ha resa quasi impossibilitata a muoversi. La donna dovrà superare il dolore fisico ed emotivo se vorrà tentare di avere nuovamente una vita normale.

I film di questa sera sabato 10 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Steve Mc Queen, Widows – Eredità criminale, con Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki. Veronica, Alice, Linda e Belle non hanno nulla in comune, eccetto un debito con un boss criminale, lasciato dai defunti mariti. Insieme organizzano una rapina per riuscire a recuperare i soldi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di S. Mereu, Assandira, con Gavino Ledda. Costantino, convinto dal figlio Mario, trasforma il suo ovile in un agriturismo che conserva le tradizioni dei pastori sardi. Ma un incendio distrugge la proprietà e la sua famiglia. Un magistrato indaga.

Su Rete 4, invece,alle 21.25, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks. Scampato miracolosamente a un disastro aereo, il manager Chuck Nolan (Tom Hanks) si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e trovare il modo di ritornare a casa. Recuperato da una nave, Chuck cerca di reintegrarsi nella società civile.

Film Mediaset, TV8

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Simone Godano, Croce e delizia, con Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Gassmann. La tranquilla esistenza di due famiglie, diversissime per ceto e mentalità, viene improvvisamente scombussolata da un fatto sorprendente: i due capifamiglia Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann) annunciano infatti a moglie e figli di essersi innamorati e di volersi sposare.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2020, di Jeff Fowler, Sonic – Il film, con James Marsden, Ben Schwartz. Lo sceriffo Wachowski (James Marsden) va a San Francisco per aiutare Sonic, un extraterrestre peloso, sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità. Insieme devono sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey). Il film è ispirato a un noto videogioco degli Anni 90.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 1999, di Chris Columbus, L’uomo bicentenario, con Robin Williams. Il ricco Richard Martin acquista un sofisticato robot tuttofare soprannominato Andrew. Ben presto, però, l’automa comincia a rivelare incredibili sentimenti umani.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film poliziesco del 1988, di Andrew Davis, Nico, con Steven Seagal, Daniel Faraldo. L’agente di polizia Nico Toscani, dai metodi poco ortodossi, indaga su un traffico di droga. Ma i trafficanti Kurt Zagon e Tony Salvano godono di protezioni molto potenti.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, con James Stewart. Immobilizzato in casa per una frattura alla gamba, il fotoreporter L.B. Jeffries osserva dalla finestra i movimenti dei vicini. Il comportamento di uno di loro lo insospettisce.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2004, di Michele Placido, Romanzo criminale, con Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Anni 70. Il Libanese, il Freddo e il Dandi creano la famigerata banda della Magliana. Prima si prendono Roma, poi sono coinvolti nei più misteriosi fatti di cronaca italiana.

Stasera in tv sabato 10 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Andrea Di Stefano, Escobar, con Benicio del Toro, Josh Hutcherson. Nick raggiunge il fratello in Colombia, dove s’innamora di Maria. Tutto sembra essere perfetto, ma un giorno lei gli presenta lo zio Pablo Escobar, capo del narcotraffico.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di R. Glatzer e W. Westmoreland, Stile Alice, con Julianne Moore. Alice Howland, affermata linguista alla Columbia University, decide di ricorrere ad uno specialista. La diagnosi è devastante: è affetta da una rara forma di Alzheimer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2017, di Michael Cuesta, American assassin, con Dylan O’Brien. Lo studente Mitch perde la sua fidanzata in un attentato terroristico. Nei mesi seguenti, il giovane si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica con il solo scopo di vendicarsi.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Mark Pellington, The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, con Richard Gere. Una cittadina è turbata da strane apparizioni, che sembrano predire una misteriosa catastrofe. Un giornalista e una poliziotta indagano.