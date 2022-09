Linea Blu 10 settembre: Donatella Bianca alla scoperta di Cabras, in Sardegna

Condividi su

Sabato 10 settembre va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Linea Blu. L’appuntamento come di consueto è alle ore 14:00, dopo il telegiornale. Conduce Donatella Bianchi, affiancata da Fabio Gallo.

La scorsa settimana la conduttrice si trovava in Sicilia per visitare alcuni luoghi che sono poi diventati il set de Il Commissario Montalbano. Oggi invece ha scelto di tornare in Sardegna.

Linea Blu 10 settembre, Sardegna, Cabras, Nave oneraria romana

Nella puntata del 10 settembre di Linea Blu Donatella Bianchi torna in Sardegna. Durante le tappe del suo viaggio mostra ai telespettatori il sistema degli stagni. Oltre ad essere una delle peculiarità di questo territorio, rappresenta anche una delle principali fonti di economia.

Navigando nel mare del Sinis e con il supporto di pescatori e di esperti dell’Area Marina Protetta, raggiunge uno dei relitti più importanti della Sardegna che risale all’epoca romana. Si tratta della Nave oneraria romana di Mal di Ventre. E’ naufragata nel I secolo a.C e trasportava 999 lingotti di piombo. La storia del relitto viene raccontata dal prof. Attilio Mastino e da Ignazio Sanna; della Sovrintendenza dei Beni Archeologici.

Donatella Bianchi visita anche Cabras, in provincia di Oristano. Conta oltre 8.700 abitanti. Come luoghi di culto i turisti possono visitare la Chiesa dello Spirito Santo, di San Pietro Apostolo, di San Giovanni di Sinis, di Santa Maria Vergine Assunta e San Salvatore. Tra le attrazioni anche le torri costiere.

Nello Stagno di Cabras i visitatori possono ammirare gruppi di fenicotteri rosa.

Linea Blu, Stagno di Santa Giusta

Nella puntata del 10 settembre Donatella Bianchi sale anche a bordo dei fassones (o fassonis). Si tratta di imbarcazioni antiche che risalgono presumibilmente all’epoca dei Fenici. In passato hanno caratterizzato le attività di pesca nelle zone più umide del territorio.

Raggiunge lo Stagno di Santa Giusta, che è considerato il terzo stagno più grande della Sardegna. E’ alimentato da piccoli bacini comunicanti e da alcuni canali agricoli. La sua profondità massima raggiunge 1 metro e 50 e sul suo fondo è possibile trovare delle alghe. Qui spesso nidificano alcuni uccelli acquatici come il germano reale, la folaga, l’airone cinerino. Ma anche i gabbiani comuni.

Nel corso della puntata viene dedicato spazio anche alla storia, alla natura e alla geologia del territorio sardo. Donatella Bianchi infatti racconta la storia di Eleonora d’Arborea, deceduta nel 1403, che nel XIV secolo è stata una giudice d’Arborea. E’ nota per aver aggiornato ad ampliato La Carta de Logu, ovvero una raccolta di leggi in lingua sarda. Una figura emblematica che l’ha resa una dei personaggi femminili più importanti della storia della Sardegna.

Fabio Gallo invece raggiunge le dune della Tenuta di San Rossore, in Toscana. Con l’aiuto dei ricercatori dell’Università di Pisa, ha seguito “Anymal”, un cane-robot costruito per tutelare l’ambiente, monitorando gli habitat naturali.