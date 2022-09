Chi l’ha visto? 14 settembre, anticipazioni: Federica Sciarelli si occupa di Angela Celentano

Condividi su

Mercoledì 14 settembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, va in onda la prima puntata della nuova edizione di Chi l’ha visto?. Il programma è condotto da Federica Sciarelli ed è trasmesso, sulla TV di Stato, dal lontano 1989. È possibile seguire l’appuntamento in diretta streaming, tramite l’applicazione di Rai Play.

Chi l’ha visto? 14 settembre, Angela Celentano e la pista che porta al Sudamerica

Il primo caso di Chi l’ha visto? del 14 settembre è quello di Angela Celentano. Quest’ultima è scomparsa nel lontano agosto del 1996 a soli tre anni, mentre si trovava sul Monte Faito per una gita insieme alla famiglia. Da quel momento nessuno l’ha più vista, nonostante le numerose segnalazioni fatte pervenire ai genitori in questi anni.

Nelle ultime settimane, però, il caso è tornato al centro delle cronache dopo la scoperta di una pista ritenuta verosimile. Negli Stati Uniti, infatti, hanno realizzato una ricostruzione fotografica che mostra come sarebbe ora Angela.

Tale lavoro ha messo in evidenza una notevole somiglianza con una persona attualmente presente in Sudamerica. Questa, inoltre, è molto simile anche alle sorelle della bambina scomparsa nel ‘96. Ad alimentare la speranza, poi, la constatazione che sia Angela che la persona in questione avrebbero un neo sulla schiena.

Nuovo appello, sul caso, da parte dei genitori Maria e Catello

In attesa dei risultati dell’esame del DNA, Federica Sciarelli intervista a Chi l’ha visto? del 14 settembre Maria e Catello, ovvero i genitori di Angela. I due, durante l’ospitata, mostrano i vecchi giochi di Angela, nella speranza che lei, oggi una donna di quasi 30 anni, possa in qualche modo ricordarseli.

Chi l’ha visto? 14 settembre, gli altri casi

A Chi l’ha visto? del 14 settembre si approfondiscono altre storie. A tal proposito, la conduttrice intervista Concetta, mamma di Carlo La Duca. La genitrice, durante la diretta, rivolge un duplice appello alla ex moglie e all’amico del figlio, esortandoli affinché dicano dove si trova il corpo di Carlo.

Un focus è realizzato, infine, sulla morte di Liliana Resinovich. L’autopsia effettuata dal medico legale della Procura sul corpo, infatti, non ha chiarito i dubbi sulle modalità del decesso. Per questo, non è possibile scartare con certezza l’ipotesi dell’omicidio. Molto importanti sono, poi, le dichiarazioni di Sergio, fratello della vittima. Secondo quest’ultimo, Liliana sarebbe stata picchiata e uccisa da qualcuno, escludendo con convinzione la pista investigativa del suicidio.

Come di consueto, infine, a Chi l’ha visto? del 14 settembre c’è spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni provenienti dal pubblico a casa.