Chi l’ha visto? 25 maggio diretta: gli approfondimenti sul caso di Liliana Resinovich

Questa sera, mercoledì 25 maggio, nella nuova puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3 Federica Sciarelli si occuperà del caso di Liliana Resinovich. Andranno in onda delle interviste esclusive sul caso di Domenico Manzo, secondo cui sarebbero indagate la figlia ed una sua amica. Non mancherà inoltre lo spazio dedicato ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni.

Chi l’ha visto? 25 maggio diretta

La puntata del 25 maggio di Chi l’ha visto? Inizia con una clip che mostra l’abbraccio tra Cristina ed il marito Sandro, scomparso 7 giorni fa. Nella scorsa puntata infatti Cristina si era rivolta alla trasmissione per ritrovarlo, e grazie ad una segnalazione di una telespettatrice, la redazione è riuscita a raggiungere Sandro.

L’attenzione si sposta sposta subito dopo su Alfonso, un ragazzino di 14 anni, scomparso da Catania circa 11 giorni fa. Il padre afferma che il ragazzo non è in possesso di documenti, e rivolge l’appello al figlio chiedendogli di ritornare a casa. La conduttrice comunica la scomparsa in questi giorni di Alessia a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, di cui si cercano le tracce.

Il caso di Liliana Resinovich

Federica Sciarelli si occupa durante il corso della puntata del 25 maggio di Chi l’ha visto? di Liliana Resinovich per ulteriori aggiornamenti sul caso di Trieste. Liliana infatti avrebbe cercato in rete delle informazioni sul divorzio, considerando dunque il suo matrimonio finito. Ci si chiede dunque perché il marito Sebastiano abbia sempre affermato che la loro vita di coppia fosse serena.

Sono più di 1100 infatti le chiamate e i messaggi con Claudio Sterpin, con cui Liliana aveva una relazione. La sera prima della sua scomparsa gli avrebbe infatti scritto che stava pensando al giorno dopo, ovvero a quando si sarebbero incontrati. Un messaggio che, insieme a tanti altri elementi, scioglie i dubbi di un possibile suicidio.

La puntata del 25 maggio di Chi l’ha visto? prosegue con la richiesta di aiuto di due genitori, a seguito della scomparsa del figlio di nome Eliaja, un ragazzo messicano scomparso a Roma il 24 maggio, dove si trovava con i suoi genitori per una vacanza.

La trasmissione accoglie anche la richiesta di aiuto di Giuseppina. Il figlio Davide è scomparso. E’ una persona buona, socievole e molto sensibile. A seguito della morte del padre però in lui sembra esser scattato qualcosa. Secondo quanto affermato da Giuseppina sarebbe stato avvistato a Cormano.

Chi l’ha visto? 25 maggio – Il caso di Domenico Manzo

Federica Sciarelli durante il corso della puntata del 25 maggio di Chi l’ha visto? si occupa del caso di Domenico Manzo scomparso nel 2021. Risultano indagate la figlia Romina e Loredana, una sua amica. Entrambe si dichiarano innocenti. In collegamento insieme all’inviata ci sono le sorelle di Domenico, la figlia Romina e l’avvocato.

Arriva un’altra segnalazione di scomparsa. Si tratta di Massimo di 56 anni di Santa Marinella (RM). Al telefono, la cognata Stefania che fa un appello rivolgendosi a Massimo, chiedendogli di farsi sentire, e di contattare la moglie Marina. Anche due ragazzini di 14 e 16 Nicole e Lukasz sono purtroppo scomparsi a Roma. Lei porta l’apparecchio ed unghia lunghe.

La puntata prosegue con le indagini sulla morte dell’uomo ritrovato nel bosco. Un uomo di cui non si conosceva l’identità, fino a quando i Carabinieri sono riusciti però a scoprirla e a contattare i familiari.

Il giallo di Massimiliano Torregrossa

La puntata del 25 maggio di Chi l’ha visto?, si sofferma sul giallo dell’ex prete Massimiliano Torregrossa. Dopo essersi innamorato di una donna decide di lasciare il sacerdozio per sposarsi. Di lui però si sono perse le tracce. Si indaga sui motivi che avrebbero potuto portare alla sua scomparsa. I problemi con la moglie, sulla quale il padre di Massimiliano si chiede come mai non sapessero nulla, o problemi di natura economica.

Federica Sciarelli si occupa del caso di Davide Barbieri. In studio c’è la mamma che si chiede chi ha trovato i suoi resti? E chi ha informazioni a riguardo.

La conduttrice comunica che oggi l’Ansa ha dato una notizia riguardante Laura Ziliani. Le indagini erano chiuse, ma Mirto Milani, indagato insieme alle sue figlie, ha confessato l’omicidio.