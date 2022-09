Una giornata particolare 14 settembre, anticipazioni: la puntata approfondisce la marcia su Roma

Condividi su

Mercoledì 14 settembre, dalle ore 21:15 su La7, va in onda la prima puntata di Una giornata particolare. Il format, grande novità della rete di Urbano Cairo, è ideato e condotto dal giornalista Aldo Cazzullo. L’appuntamento è visibile, in streaming, dal sito dell’emittente.

Una giornata particolare 14 settembre, come funziona il programma

Una giornata particolare, al suo esordio in tv il 14 settembre, è composto da sei prime serate. Aldo Cazzullo, nel programma, guida i telespettatori in un viaggio alla scoperta di una giornata cruciale nella vita di un grande personaggio della storia (e, spesso, anche dell’intera umanità).

La serata del 14 settembre di Una giornata particolare realizza un focus sugli eventi del 24 ottobre del 1922. Data, questa, entrata per sempre nella storia dell’Italia a causa della Marcia su Roma. L’evento, come raccontato nel programma, in realtà si è esteso per una settimana, concludendosi ufficialmente il 31 ottobre.

Si ripercorrono gli eventi che hanno portato Benito Mussolini a divenire Presidente del Consiglio

In Una giornata particolare del 14 settembre, Cazzullo ripercorre tutti gli eventi che hanno portato Benito Mussolini a divenire Presidente del Consiglio e, successivamente, a poter instaurare il Regime Fascista. La Marcia, infatti, fu organizzata dal Partito Fascista e portò alla caduta del secondo Governo Facta.

Per raccontare al meglio ciò che è accaduto oramai cento anni fa, il programma attraversa i luoghi principali attraversati dalla Marcia su Roma. Si parte dal Quirinale, attualmente sede del Presidente della Repubblica ma che, all’epoca, ospitava il Re dell’Italia. Il racconto si articola, poi, tra il Viminale (in quel periodo sede del Governo) e il Vittoriale degli Italiani, dimora di Gabriele D’Annunzio. Il viaggio coinvolge Milano, luogo dal quale Mussolini si è rifugiato nelle giornate della Marcia su Roma, Perugia e Napoli.

Una giornata particolare, gli argomenti delle altre serate

In Una giornata particolare, in onda dal 14 settembre, Aldo Cazzullo è accompagnato dai cosiddetti Inviati nella storia. Questi sono Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Nel corso delle settimane, Una giornata particolare racconta numerosi eventi molto importanti. Tra questi l’assassinio di Giulio Cesare, lo stupro di Artemisia Gentileschi, l’abiura di Galileo Galilei e la fuga di Napoleone dall’Elba. Spazio, inoltre, al mondo della cristianità. Nel programma, infatti, si ripercorre il giorno in cui San Francesco incontrò il Papa.

Alla vigilia dell’esordio, il conduttore ha affermato: “Le immagini presenti nelle puntate sono tutte girate da noi. Mi piace l’idea di poter raccontare storie come queste, anche perché non sarei mai capace di condurre un talk show”.