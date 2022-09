Palinsesti settembre La7, dominano le elezioni: il 23 settembre Mentana intervista tutti i leader politici

Condividi su

Nelle scorse ore La7 ha reso noti i palinsesti di settembre. Dominano, com’era prevedibile, la politica e, in particolare, le elezioni del 25 settembre.

Palinsesti settembre La7, il 5 settembre parte il daytime

I palinsesti di settembre di La7 partono lunedì 5 settembre. In tale giornata ricominciano tutti i programmi del daytime. Così, in prima mattina, torna l’appuntamento con Omnibus, seguito alle ore 09:40 da Coffee Break di Andrea Pancani.

Alle 11:00, invece, inizia la nuova edizione di L’Aria che tira. Lo show, guidato da Myrta Merlino, prosegue sino al tg delle 13:30. Dalle 14:20 ricomincia la nuova stagione di Tagadà. Alla conduzione del talk Tiziana Panella, affiancata in studio da Alessio Orsingher. Nella fascia dell’access prime time, infine, parte la ventiduesima edizione di Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber.

Palinsesti settembre La7, nella prima settimana di settembre tornano i talk del prime time

Nella settimana che va dal 5 all’11 settembre, i palinsesti di La7 hanno in programmazione i titoli di punta del prime time. Dal 6 riparte DìMartedì di Giovanni Floris, mentre due giorni più tardi è la volta di Corrado Formigli con Piazzapulita. Venerdì 9 coincide con il ritorno di Propaganda Live, guidato da Diego Bianchi e Makkox.

Chiude la settimana Non è l’Arena di Massimo Giletti, al via domenica 11 settembre. Da sabato 10 e per tutti i weekend, la fascia dell’access prime time è occupata dalla versione invernale di In Onda, condotta dalla coppia David Parenzo e Concita De Gregorio.

Il 12 settembre, invece, prende il via una delle principali novità dei palinsesti di La7: stiamo parlando di Lingo, nuovo quiz del preserale condotto da Caterina Balivo. Il format, in onda dal lunedì al venerdì, è incentrato sulla lingua italiana.

Per le elezioni spazio alla Maratona Mentana

I palinsesti di settembre di La7 continuano nella prima serata di mercoledì 14 con il debutto di Una giornata particolare. Il programma di Aldo Cazzullo racconta i grandi personaggi del passato attraverso le loro giornate più importanti a livello sociale e privato.

Ampio spazio ha poi Enrico Mentana. Il giornalista, direttore del telegiornale, cura i principali spazi dedicati agli approfondimenti sulle elezioni. Il 23 settembre, in primis, Mentana conduce uno speciale del TG in cui presenziano tutti i leader politici. L’appuntamento è di indiscussa importanza, in quanto cade a soli due giorni di distanza dal voto. Proprio quest’ultimo è seguito, in diretta, dalle Maratone Mentana che occupano la prima serata di domenica 25 e gran parte della giornata del 26 settembre. In tali appuntamenti, rigorosamente in diretta, si approfondiscono i risultati del voto. Il lunedì, infine, spazio a uno speciale in prima serata di Propaganda Live.