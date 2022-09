Quarto Grado 16 settembre, anticipazioni: focus sul caso di Liliana Resinovich

Condividi su

Venerdì 16 settembre, dalle ore 21:20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’appuntamento è visibile, in diretta e in streaming, anche dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 16 settembre, il mistero di Liliana Resinovich

Durante Quarto Grado del 16 settembre continua a tenere banco il mistero legato alla morte di Liliana Resinovich. La 63enne è al centro delle cronache già da mesi, dopo che di lei si sono perse le tracce nel dicembre del 2021. Poche settimane più tardi, il 5 gennaio, è stato ritrovato il corpo, che si trovava in un bosco non lontano dalla sua casa di Trieste.

Da quel momento in poi, gli inquirenti sono al lavoro nel tentativo di comprendere se si sia trattato di omicidio o suicidio. Neanche l’autopsia realizzata dalla Procura ha aiutato a risolvere il mistero: pur dando credito all’ipotesi che Liliana si sia tolta la vita, l’esame autoptico non ha potuto escludere con certezza altri scenari.

I parenti della vittima non credono al suicidio

Quarto Grado del 16 settembre, in merito alla morte di Liliana, cerca di analizzare tutti gli interrogativi che, al momento, sembrerebbero essere senza risposta. Tra questi la data della morte di Liliana: secondo gli inquirenti, la vittima avrebbe smesso di vivere solo pochi giorni prima del ritrovamento del cadavere. Se ciò fosse confermato, cosa ha fatto la Liliana tra la data della scomparsa e quella della morte?

A non credere alla versione del suicidio vi sono gli stessi familiari di Liliana. Il fratello Sergio, come raccontato durante Quarto Grado del 16 settembre, nelle scorse settimane ha ipotizzato che qualcuno possa aver picchiato e tolto la vita alla vittima.

Quarto Grado 16 settembre, la morte di Alessandra Matteuzzi

A Quarto Grado del 16 settembre c’è spazio per un altro efferato caso di cronaca, ovvero l’omicidio di Alessandra Matteuzzi. La 56enne di Bologna è stata barbaramente uccisa lo scorso 23 agosto per mano del suo ex fidanzato Giovanni Padovani. Quest’ultimo, in particolare, non avrebbe accettato la scelta, presa dalla vittima, di terminare il rapporto e così, da mesi, la perseguitava.

Nel corso della diretta di Quarto Grado del 16 settembre si approfondisce la strategia di difesa di Padovani. L’assassino, infatti, inizialmente non è sembrato collaborativo, avvalendosi (in diverse occasioni) della facoltà di non rispondere. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato, con Padovani che si sta mostrando collaborativo con gli inquirenti.