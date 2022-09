Quarto Grado 9 settembre, la nuova stagione si apre con un approfondimento sul caso di Angela Celentano

Condividi su

Venerdì 9 settembre, dalle ore 21:20 su Rete 4, è prevista la messa in onda della prima puntata stagionale di Quarto Grado. Il programma, giunto alla quattordicesima edizione, è curato da Siria Magri ed è condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. La trasmissione è visibile anche in streaming su Mediaset Play.

Quarto Grado 9 settembre, focus su Angela Celentano

Come di consueto, la nuova stagione di Quarto Grado al via il 9 settembre indaga sui principali casi di cronaca nera e di attualità. Un occhio di riguardo, poi, è posto sui cosiddetti cold case, ovvero quei fatti di cronaca avvenuti decenni fa e mai del tutto risolti.

Il primo appuntamento stagionale dedica ampio spazio al caso di Angela Celentano. Quest’ultima è scomparsa, a soli 4 anni di età, il 10 agosto del 1996 mentre si trovava con i genitori sul Monte Faito. A partire da quel giorno, della bimba non si sono più avute notizie nonostante le imponenti ricerche, andate avanti ininterrottamente per ben quattro giorni.

Una pista potrebbe portare al Sud America

Negli ultimi giorni, il caso di Angela Celentano è tornato al centro delle cronache. Una nuova pista investigativa, infatti, potrebbe portare le attenzioni al Sud America. Come raccontato in Quarto Grado del 9 settembre, l’Associazione Missing Angels Org ha diffuso un’immagine di come potrebbe essere oggi Angela. La ricostruzione grafica, effettuata utilizzando i tratti somatici dei familiari, ha portato a indagare su una 29enne che vive in Sud America.

Diversi gli elementi che alimentano la speranza che tale persona possa essere Angela. Tra questi la presenza di un neo e di una macchia sulla schiena che sarebbero compatibili con quelli della bimba sparita. Per chiarire ogni dubbio, la 29enne deve sottoporsi al test del DNA. Quarto Grado del 9 settembre, oltre che fornire tutti gli aggiornamenti, ricostruisce l’intera vicenda durata più di 25 anni.

Quarto Grado 9 settembre, il caso di Liliana Resinovich e gli ospiti della puntata

Nel corso di Quarto Grado del 9 settembre si parla, poi, del mistero relativo alla morte di Liliana Resinovich. Sulla morte della pensionata, il cui corpo è stato ritrovato lo scorso gennaio, continua a indagare la procura. Nelle scorse settimane, i consulenti del pm hanno dato credito all’ipotesi per la quale Liliana si sia suicidata e che sia morta per asfissia. Tuttavia, neanche gli investigatori hanno potuto escludere totalmente l’ipotesi per la quale il cadavere sarebbe stato congelato prima di essere abbandonato.

Numerosi gli ospiti attesi durante Quarto Grado del 9 settembre. Tra loro Carmen Pugliese, ex pubblico ministero della procura di Bergamo. Con lei sono presenti i giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Attesi, poi, gli psichiatri Alessandro Meluzzi e Massimo Picozzi. Infine, nel parterre di esperti che intervengono nella diretta è presente Luciano Garofano, biologo e Generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri.