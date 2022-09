Stasera in tv sabato 17 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 17 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Indovina chi viene a cena, programma condotto da Sabrina Giannini. Su Iris invece va in onda il film di spionaggio Intrigo internazionale, con Cary Grant.

Stasera in tv sabato 17 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova edizione del programma musicale Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90. Anche quest’anno l’Arena di Verona si trasforma in una discoteca all’aperto per celebrare la musica, italiana e internazionale, degli Anni 60, 70, 80 a cui quest’anno si aggiungono gli Anni 90. Sul palco Gloria Gaynor, Paul Young e Richard Sanderson, tra i vari ospiti. Al timone ritroviamo Amadeus.

Su Raidue, alle 21.00, Speciale Tg2 Post. Cambia ancora una volta il giorno di programmazione dello speciale in prima serata del telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano. Prosegue l’analisi della situazione politica in vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre. In scaletta servizi e interviste ai protagonisti.

Su Raitre, invece, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Nella puntata “Un polpo al cuore” Sabrina Giannini continua il suo viaggio nella sostenibilità. Si parla di animali come i ricci, i polpi e le rane: per la loro tutela il nostro Paese non ha mai fatto una vera efficace politica e intanto il bracconaggio e la pesca di frodo mettono a rischio la loro sopravvivenza.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Father and son. Lo spettacolo è un confronto tra generazioni, tratto dal libro “Gli sdraiati” di Michele Serra. Il mattatore è Claudio Bisio, impegnato in un monologo che, con toni che oscillano tra il tragico e il comico, fa una radiografia del rapporto padre-figlio.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del talent Tù sì que vales. Al via la 9° stagione del talent condotto ancora una volta da Belen Rodriguez, affiancata da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Ai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti il compito di selezionare i migliori. A capo della giuria popolare c’è sempre Sabrina Ferilli.

Su La7, invece, alle 20.35, l’attualità con In onda. Le ultime mosse delle coalizioni impegnate in campagna elettorale sono al centro dell’approfondimento condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo che stasera si allunga fino a coprire l’intera prima serata.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Tammy prende una decisione che le cambia la vita. Amy inizia a vedere realizzato il suo desiderio di cambiare, ma purtroppo non dura a lungo; intanto Chris affronta le ripercussioni di un intervento chirurgico d’urgenza.

I film di questa sera sabato 17 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Jean-Stéphane Sauvaire, Una preghiera prima dell’alba, con Joe Cole. La vera storia del pugile inglese Billy Moore, rinchiuso nella prigione più famigerata della Thailandia. In un mondo di droga e violenza, si ritrova a combattere nei tornei di Muay thai.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Carlo Sironi, Sole, con Claudio Segaluscio, Sandra Drzymalska. Per racimolare denaro, Ermanno, giovane sbandato, accetta di fingersi padre della bambina di Lena, una ragazza polacca, che sarà venduta alla famiglia di suo zio. Ma tra i due ragazzi nasce un legame inatteso.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 2006, di Spike Lee, Inside Man, con Denzel Washington, Clive Owen. Il detective Frazier (Denzel Washington) sta trattando con il rapinatore Russell (Clive Owen), barricato in una banca. Ma con il trascorrere del tempo intuisce che nella vicenda c’è qualcosa che non quadra. I sospetti del poliziotto sembrano confermati dall’arrivo di un’ambigua negoziatrice (Jodie Foster).

Italia 1, Iris, Cine34

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2015, di Joe Wright, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è. Inghilterra: Peter (Levi Miller), cresciuto in un tetro orfanotrofio, viene trasportato per magia in un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate. Lì incontrerà nuovi amici, ma soprattutto si troverà ad affrontare lo spietato Barbanera (Hugh Jackman) e la sua ciurma di feroci bucanieri.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Su Cine 34, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie “Gomorra“. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico.

Stasera in tv sabato 17 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, infine, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Pierre Pinaud, La signora delle rose, con Catherine Frot. Eve, famosa coltivatrice di rose, si ritrova in bancarotta. Insieme alla sua segretaria Vera e a tre emarginati, escogiterà un piano folle per cambiare le sorti dell’azienda.