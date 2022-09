Stasera in tv sabato 24 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 24 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Indovina chi viene a cena, programma condotto da Sabrina Giannini. Su Italia 1, il film d’animazione I Croods.

Stasera in tv sabato 24 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Arena 60, 70, 80 e… 90. Artisti leggendari, con le loro canzoni simbolo di un’epoca irripetibile, si esibiscono ancora all’Arena di Verona. Al timone c’è sempre Amadeus, che presenta artisti come i Frankie Goes To Hollywood con “Relax“, The Trammps con “Disco Inferno“, i Fools Garden con “Lemon tree” e Raf con “Sei la più bella del mondo“.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Con la puntata in onda questa sera si conclude questa edizione del programma d’inchiesta dedicato all’ambiente e ai modelli alimentari sostenibili. Tutti i reportage di Sabrina Giannini, anche quelli delle stagioni precedenti, si possono vedere in streaming sul sito e sull’app RaiPlay.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: Grazie. Ancora una serata dedicata al teatro di Claudio Bisio. Il comico milanese porta in scena il primo testo di Daniel Pennac scritto per il teatro. Un surreale monologo in cui interpreta uno scienziato folle che riceve un premio per il suo lavoro.

Programmi Mediaset, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Un altro pieno di emozioni nello studio del talent prodotto da Maria De Filippi. Anche la seconda puntata della nuova edizione propone artisti di ogni genere, ciascuno con la sua storia da raccontare. Tra i giudici più emotivi c’è Gerry Scotti, che fatica a trattenere le lacrime davanti ai casi più toccanti.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Amy e la sua famiglia sono sconvolti dal fatto che la nuova infermiera di Tammy non la stia spingendo abbastanza a seguire il programma. Intanto, Chris e Tammy si scontrano quando lui la affronta riguardo al nuovo uomo della sua vita.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Petra 2 “Serpenti in Paradiso” con Paola Cortellesi. Petra e il vice ispettore Antonio Monte, con il quale ormai ha un rapporto solido, devono indagare sulla morte di un giovane e noto avvocato, dalla vita apparentemente perfetta. Ma durante le indagini…

I film di questa sera sabato 24 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Yann Demange, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, con Richie Merritt. Anni 80. Il giovane Rick, figlio di un trafficante, viene ricattato dall’Fbi e accetta di diventare un informatore. La situazione si complica quando inizia a spacciare per conto proprio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Gianluca e Massimiliano De Serio, Spaccapietre, con Salvatore Esposito. Dopo l’infortunio del marito Giuseppe, Angela è costretta a lavorare come bracciante agricola. Quando lei muore nei campi, il marito e il figlio chiedono asilo in una tendopoli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2012, di C. Sanders e K. De Micco, I Croods. In una lontana era preistorica, l’esistenza della famiglia Crood viene sconvolta da un cataclisma che distrugge la caverna in cui abita. Il gruppo, costretto ad avventurarsi in luoghi sconosciuti, incontra lungo il cammino il giovane Guy, che affascina con i suoi racconti soprattutto Eep, la primogenita.

Su La7, alle 21.15, il film di spionaggio del 1994, di P. Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, li denuncia nonostante le minacce.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2018, di Ruben Fleischer, Venom, con Tom Hardy. Il giornalista Eddie Brock vuole portare alla luce gli esperimenti illegali del dottor Drake. Ma durante le indagini, Eddie viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in Venom.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 20.35, Calcio: Spagna-Svizzera. Allo Stadio della Romareda di Saragozza si disputa uno dei match più interessanti di questo turno di Nations League. Il Ct Luis Enrique guida i padroni di casa contro la formazione rossocrociata sulla cui panchina siede Murat Yakin.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1985, di P. Weir, Witness – Il testimone, con Lukas Haas, Harrison Ford. Un bambino della comunità Amish di Filadelphia è testimone di un omicidio. Quando il piccolo indica un poliziotto come l’assassino, l’ispettore Book riceve l’incarico di proteggerlo.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1986, di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, con Ben Gazzara, Laura Del Sol. Nel carcere di Poggioreale un detenuto, noto come “il professore“, ottiene il rispetto sfidando un boss e prendendo il suo posto. Intanto, aiutato dalla sorella, porta avanti i suoi affari.

Stasera in tv sabato 24 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di L. Tirard, Il discorso perfetto, con Benjamin Lavernhe. Adrien era un uomo felice, finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa“. Dopo settimane di snervante silenzio non riesce a trattenersi e le manda un messaggio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Jonathan Liebesman, Tartarughe ninja, con Megan Fox. New York è terrorizzata dal malvagio Schredder. Le tartarughe ninja Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello nonché la reporter April cercano di sventare i suoi loschi piani.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1997, di Mimi Leder, The peacemaker, con George Clooney, Nicole Kidman. Un gruppo di mercenari ruba un ordigno nucleare. La scienziata Julia Kelly e il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe ne seguono le tracce per evitare conseguenze disastrose.