Stasera in tv domenica 2 ottobre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 2 ottobre 2022. Su Raitre, il programma Città segrete, firmato e condotto da Corrado Augias. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 2 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova stagione della fiction Mina Settembre 2. Due episodi. Il primo s’intitola: “Una seconda possibilità”. Qualche mese dopo aver scoperto di essere fratello e sorella, Gianluca e Mina (Serena Rossi) sono in vacanza a Procida. La loro serenità è interrotta dalla notizia che Claudio è rimasto coinvolto in un attentato ed è stato ricoverato in ospedale.

A seguire, il secondo episodio, “Non va tutto bene”. Mina si interessa al caso di Valeria, una ragazza in sovrappeso che per nascondere la propria insicurezza ha assunto costumi disinibiti che rischiano di rovinare le sue prime esperienze. Mentre segue la storia di Valeria, Mina si rende conto che la tensione con Domenico la manda in confusione. E così decide di rivolgersi a una psicoterapeuta, Giulia.

Su Raitre, alle 21.25, Città segrete. Dopo qualche settimana di pausa tornano le repliche del programma firmato e condotto da Corrado Augias. Il giornalista ci accompagna nei luoghi più suggestivi delle città, immerso in uno studio virtuale, una sorta di grande “terrazza” affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Su Rai 5, alle 21.15, il documentario del 2021, Pupi Avati, la tavola racconta. Attraverso alcune sequenze dei suoi film, Pupi Avati parla del forte legame che ha con la tradizione culinaria della sua terra, quella bolognese, e la ritualità della tavola vista come momento di aggregazione.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. A una settimana esatta dal voto l’attualità politica è ancora più che mai al centro dell’attenzione, tra gli stati d’animo inevitabilmente contrastanti dei politici e le analisi più o meno equilibrate di quello che a breve dovrà succedere. Giuseppe Brindisi e la sua redazione cercano di fare il punto.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Scherzi a parte. Anche nella terza puntata di questa edizione Enrico Papi presenta tanti nuovi scherzi che coinvolgono personaggi famosi, tra cui Roberto Giacobbo, conduttore di “Freedom – Oltre il confine”. Inoltre è previsto il cosiddetto “Scherzo in diretta”, realizzato durante la registrazione della puntata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Lo sguardo indiscreto di Massimo Giletti torna a posarsi sulla politica italiana, per commentare con la consueta carica polemica i risultati della tornata elettorale. Ci attende un autunno incandescente? Se ne parla in studio.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Cinque contadini single si mettono in gioco con l’obiettivo di trovare l’anima gemella. Stasera ogni contadino incontra alcune pretendenti, ma soltanto tre di loro resteranno in gioco. Al timone del programma ritroviamo Gabriele Corsi.

I film di questa sera domenica 2 ottobre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2020, di Kyle Rankin, Sotto assedio, con Isabel May. Un gruppo di studenti armati fa irruzione in un liceo, sparando a chiunque capiti loro sotto tiro. Zoe, grazie alle tecniche di sopravvivenza che le ha insegnato il padre, riesce a fuggire. Ma poi ci ripensa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1943, di Fred M. Wilcox, Torna a casa, Lassie! Rimasto senza lavoro, un operaio è costretto a vendere Lassie, il cane a cui il figlio è molto affezionato. Portato in Scozia dal nuovo proprietario, l’animale scappa e ritrova la strada di casa.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Dwayne Johnson, Michael Caine. Il giovane Sean (Josh Hutcherson) organizza una spedizione per ritrovare il nonno (Michael Caine), scomparso durante l’esplorazione di un’isola sperduta. Lo accompagnano l’avventuriero Hank (Dwayne Johnson), uno strambo pilota d’elicottero (Luis Guzman) e sua figlia (Vanessa Hudgens).

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2012, di Michael Bay, Pain & Gain – Muscoli e denaro, con Mark Wahlberg. Sperando di arricchirsi, i body builder Daniel, Paul e Adrian rapiscono Victor Kershaw, un ricco uomo d’affari. Le cose però non vanno come avevano previsto.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di e con Konstantin Khabenskiy, Sobibor – La grande fuga. L’ufficiale sovietico Pechersky è recluso nel campo di sterminio di Sobibor. L’uomo ha pianificato una fuga di massa, ma le cose vanno diversamente.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1976, di Luciano Salce, Il secondo tragico Fantozzi, con Paolo Villaggio. Il povero Fantozzi vive un’altra serie di disavventure. Dopo aver rivisto per l’ennesima volta il film preferito dal direttore, “La corazzata Potemkin”, tenta anche il suicidio.

Stasera in tv domenica 2 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Jean-Paul Salomé, La Padrina – Parigi ha una nuova regina, con Isabelle Huppert. Patience, interprete giudiziaria franco-araba, è specializzata in intercettazioni per la squadra antidroga di Parigi. Ma un giorno, per fare un favore, viene coinvolta in un affari di droga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film del 1980, di Jack Gold, Il piccolo lord, con Alec Guinness, Rick Schrode, Connie Booth. Fine 800. Un anziano lord britannico designa quale erede del suo patrimonio un nipotino americano. Il ragazzo raggiunge il nonno, ma spuntano altri pretendenti al titolo.