Melaverde 2 ottobre tra coltivazioni di funghi e prodotti di montagna

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 2 ottobre. L’appuntamento è per le 11.55 su Canale 5. Come sempre i due conduttori on the road sono alla ricerca delle eccellenze agro alimentari e agricole da far conoscere ai telespettatori. Dopo il viaggio della scorsa settimana, ecco dove si trovano oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Tutte le anticipazioni.

Melaverde 2 ottobre la cooperativa Fungamico

Nella puntata di Melaverde del 2 ottobre, si parla innanzitutto della cooperativa Fungamico. Quando parliamo di funghi immediatamente ci viene in mente il porcino che, con i suoi profumi e sapori, è considerato il principe della cucina.

Ci sono però moltissime altre varietà di funghi che possono dare grandi soddisfazioni in cucina. Questa settimana Melaverde con la puntata del 2 ottobre, raggiunge il comune di Isola della Scala, per presentarci le coltivazioni della cooperativa “Fungamico”.

Undici soci hanno deciso di unire le forze per fare arrivare sulle nostre tavole funghi freschi, sicuri e di altissima qualità. Scopriremo che in celle ad alta tecnologia vengono create le giuste condizioni: substrato, temperatura e umidità, che permettono a migliaia di funghi di svilupparsi e crescere naturalmente.

Scopriremo la raccolta a mano ed entreremo in un centro specializzato che si occupa delle diverse lavorazioni e del confezionamento. Ma come nasce un fungo? Come si coltiva? E quali son le attenzioni che servono per ottenere un fungo perfetto? E quanto ci farà scoprire la puntata di Melaverde di domenica 2 ottobre.

Multifunzionalità di Montagna

Nella seconda parte di Melaverde di domenica 2 ottobre, vedremo come coltivare in montagna può essere una vera e propria sfida. Soprattutto se si hanno anche degli animali, e ancora di più se si decide di produrre in azienda tutto ciò che serve per alimentarli.

Con questa riflessione parte questa puntata di Melaverde, dove si intrecciano differenti storie. La prima riguarda Sebastian e sua sorella Stephany che gestiscono il loro agriturismo di famiglia in Val di Fassa, in Trentino. La loro storia è molto carina perché Sebastian e Stephany non vengono da una famiglia di allevatori o agricoltori. Il papà è architetto, la mamma inglese è insegnante. In una decina d’anni, i due ragazzi hanno creato una azienda che è un esempio di multifunzionalità montana.

Con il latte delle pecore e delle capre realizzano formaggi, coltivano orti ricchissimi di verdure e ortaggi di tutti i tipi. Coltivano anche frumento, orzo e canapa con cui producono farina e olio.

La seconda storia di Melaverde del 2 ottobre, ci fa spostare in un’altra azienda della zona, dove vivono due giovani molto creativi, Fabio e Sara, che hanno deciso di produrre, sciroppi con germogli di conifere. E poi segale, senape ed un orzo di una antichissima varietà locale con il quale sono tornati a produrre il caffè d’orzo, una bevanda povera che un tempo, i contadini utilizzavano al posto del vero e proprio caffè, allora troppo costoso.

Il programma è fruibile anche su MediasetPlay.