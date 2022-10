Propaganda Live 7 ottobre, anticipazioni: tra gli ospiti Aldo Cazzullo

Condividi su

Venerdì 7 ottobre, dalle ore 21:25 su La7, va in onda un nuovo appuntamento con Propaganda Live. Il programma è condotto da Diego Bianchi, conosciuto anche con il nome di Zoro. La puntata è trasmessa, in diretta e in streaming, dal sito dell’emittente.

Propaganda Live 7 ottobre, il reportage della settimana di Zoro è dedicato al Partito Democratico

Nel corso di Propaganda Live del 7 ottobre c’è spazio, come al solito, per alcuni importanti reportage. Quello di Zoro, nel prossimo episodio, è dedicato interamente alla politica interna e, in particolare, alla situazione di grave crisi che vive il Partito Democratico.

Il partito ha ottenuto un brutto risultato alle elezioni del 25 settembre, andando sotto il 20% delle preferenze. All’indomani del voto, il segretario nazionale Enrico Letta ha annunciato il congresso a Marzo del 2023, nel quale non si ricandiderà alla guida del movimento politico.

A Propaganda Live del 7 ottobre si analizzano le tensioni insite al PD. Negli ultimi giorni, diversi esponenti hanno già manifestato la volontà di candidarsi a leader. Tra loro l’ex Ministro delle infrastrutture Paola De Micheli.

Focus sul voto in Brasile

Durante Propaganda Live del 7 ottobre è proposto un focus sul voto in Brasile. La scorsa settimana, infatti, nel paese sudamericano si sono svolte le Presidenziali. A differenza di quanto pronosticato da tutti i sondaggi, il Presidente uscente Bolsonaro ha ottenuto un sorprendente 43,2%, che ha costretto lo sfidante Lula a un ballottaggio. Di questo, Zoro parla con alcuni cittadini brasiliani residenti del nostro Paese.

Nel talk si torna ad affrontare le delicata questione della guerra in Ucraina. Di questo parla la giornalista Francesca Mannocchi, che ha curato un reportage realizzato nei territori del Donbass. Qui gli scontri tra Ucraina e Russia sono sempre più forti e, contemporaneamente, il morale delle truppe degli schieramenti è sempre più basso. Mannocchi, inoltre, raccoglie le impressioni della gente del posto in merito ai referendum di annessione alla Russia realizzati dal paese di Vladimir Putin.

Propaganda Live 7 ottobre, gli ospiti

Numerosi gli ospiti di Propaganda Live del 7 ottobre. In studio presenzia, in primis, Aldo Cazzullo. Il giornalista e scrittore, autore del libro Mussolini il capobanda, è uno dei volti di punta di La7 in questa stagione. Nella rete diretta da Urbano Cairo, infatti, conduce il format di prima serata Una giornata particolare. Zoro accoglie, poi, i Verdana, band rock italiana nata nel 1995 e che fino ad ora ha pubblicato ben 11 album.

Presenti gli ospiti fissi della trasmissione. Tra loro Makkox, che cura la Social Top Ten, e l’attore Andrea Pennacchi, autore di uno dei suoi noti monologhi. In studio, tra gli altri membri fissi del cast, presenziano i giornalisti Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e Francesca Schianchi.