Il Provinciale 9 ottobre, anticipazioni: Federico Quaranta alla scoperta della Val di Noto

Domenica 9 ottobre, dalle ore 14:00 su Rai 2, va in onda la prima puntata stagionale de Il Provinciale. A condurre il programma documentaristico c’è Federico Quaranta, che è presente anche tra gli autori della trasmissione.

Il Provinciale 9 ottobre, il programma raddoppia e va in onda anche su Rai 1

Quella al via domenica 9 ottobre è la terza stagione de Il Provinciale. Rispetto alle altre altre edizioni, lo show cambia in toto la propria programmazione tv. Il programma, infatti, per la prima volta va in onda la domenica e non più il sabato, come sempre accaduto sino ad ora. Il format, oltre che su Rai 2, è nei palinsesti anche della rete ammiraglia Rai.

Qui, in particolare, è in programmazione dalle ore 11:15 del sabato, con una versione che raccoglie il meglio del viaggio andato in onda la settimana precedente sulla seconda rete della TV di Stato. Lo show, come di consueto, ha una durata di circa un’ora. La regia è di Daniele Carminati, mentre il montaggio delle immagini è curato da Alice Vivona e Duilio Francioli.

Federico Quaranta è accompagnato dal cane Ray e dalla zoologa Mia Canestrini

Nelle puntate della nuova stagione de Il Provinciale, in partenza il 9 ottobre, Federico Quaranta mira a raccontare le bellezze e l’importanza delle province italiane. Per riuscire nell’impresa, il conduttore è accompagnato, ancora una volta, da Mia Canestrini. La zoologa, nel corso degli episodi, cura degli approfondimenti sulle meraviglie faunistiche e naturalistiche. Lo scopo, infatti, è quello di ricercare un equilibrio tra la natura e l’uomo.

Federico Quaranta, durante le puntata de Il Provinciale al via domenica 9 ottobre, gira l’Italia insieme a Ray. Quest’ultimo è un amico a quattro zampe, che accompagna il conduttore tra i borghi e i sentieri italiani.

Il Provinciale 9 ottobre, il conduttore attraversa la provincia di Siracusa

Durante Il Provinciale del 9 ottobre, Quaranta viaggia alla scoperta della provincia di Siracusa. In particolare, le telecamere della trasmissione si concentrano sulla Val di Noto, nella Sicilia sud orientale. Il percorso tocca il Parco Archeologico di Neapolis, tra i più vasti e ricchi di reperti presenti nelle zone del Mar Mediterraneo.

Il conduttore, nel corso de Il Provinciale del 9 ottobre, arriva poi a Buscemi. Il piccolo paese, che conta circa mille abitanti, ha una storia lunghissima, contraddistinta dalla distruzione quasi totale in seguito al sisma del 1693. L’itinerario termina presso la Riserva di Vendicari, zona ricca di storia e decisamente molto importante a livello naturalistico: qui, infatti, è zona di sosta nella migrazione degli uccelli.