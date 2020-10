Dal 31 ottobre Il Provinciale prende il via su Rai 2. Il nuovo programma in onda il sabato alle 17.15, conduce i telespettatori nella parte parte più intima e nascosta della provincia italiana. E ne fa conoscere i valori e i principi più sani. Insomma il conduttore Federico Quaranta, va alla ricerca di un’Italia poco conosciuta, in luoghi di grande suggestione, mete di un turismo di élite.

Il Provinciale, Federico Quaranta insieme a Kumash

Federico Quaranta,si trasforma in una sorta di conduttore e viandante. Non è solo. Ma è insieme a Kumash, un golden retriever di quasi 6 anni, fedele e silenzioso amico a quattro zampe. Con lui Federico condivide le esperienze in questi itinerari alla scoperta delle bellezze italiane.

L’Italia è certamente il Paese delle città d’arte, ma è anche una Nazione che sembra contenerne altre cento. Si cammina sulle montagne lucane e sembra per un momento di essere in Tibet. Si attraversa la selva dell’Aspromonte e ci si ritrova catapultati in una foresta amazzonica. Si raggiunge il centro della terra, in Barbagia, dove l’antica civiltà nuragica ha le sue radici. E ci si ritrova in un paesaggio quasi lunare.

Prima destinazione la Sila gigante

La prima destinazione è l’altopiano della Sila Grande, un’immensa area posta ad oltre 1000 metri di altitudine, nel cuore della Calabria. Laghi somiglianti a quelli nordici, immense distese di boschi, aria fra le più pulite d’Europa, monti ricchi di biodiversità. Luoghi che esprimono pace e silenzio, in una regione dal fascino unico.

Ci viene raccontata anche la genesi della Sila che affonda le radici nella notte dei tempi fino ad arrivare ai giorni nostri.

Storie di grandi uomini fanno da contorno. Come la vicenda dell’Abate Gioacchino da Fiore.

La Calabria è stata anche terra di briganti, baroni e braccianti, pionieri dell’agricoltura ed eroi della terra. Poi lo sguardo si allarga ai giovani che ancora oggi credono nei valori del loro amato altopiano. Di padre in figlio, la storia di un popolo protetto dai suoi giganti, i Giganti della Sila, pini larici ultracentenari simbolo di quest’area.

Il Provinciale su Rai 2 Autori e regia

Il Provinciale è un programma di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Lillo Iacolino, Francesco Lucibello e Federico Quaranta. Regia di Sergio Spanu.