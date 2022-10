Stasera in tv sabato 15 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 15 ottobre 2022. Su Raitre, Sapiens, un solo pianeta con Mario Tozzi. Su La7, l’attualità con In onda, programma con Concita De Gregorio e David Parenzo.

Stasera in tv sabato 15 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il talent Ballando con le stelle. Secondo appuntamento con Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium del Foro Italico. Nella giuria popolare ritroviamo Rossella Erra, affiancata quest’anno dagli ex insegnanti Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Confermata anche la presenza di Alberto Matano come “commentatore a bordo campo“.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Prende il via la quinta stagione del programma condotto da Mario Tozzi. Si parte da un’indagine sul cambiamento climatico per analizzare, con metodo scientifico, le cause del riscaldamento globale. Tozzi si trova al Mausoleo di Teodorico, che sta sprofondando con tutto il territorio del Ravennate.

Su Rai 5, alle 21.15, Museo Pasolini. Come ricordiamo le più importanti personalità della storia? Attraverso alcune testimonianze, Ascanio Celestini rende omaggio al grande scrittore e regista friulano Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre nel 2022 il centenario della nascita.

Programmi Mediaset, La7

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Prosegue la ricerca dei migliori talenti in varie discipline sia artistiche che sportive, valutati da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Tra gli artisti già ammessi alla finale, il duo di acrobati russi Dima e Roman (padre e figlio) e i Die Mobiles, artisti del teatro delle ombre.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. La gestione del successo elettorale da parte di Giorgia Meloni, ma anche il tentativo di Lega e Partito Democratico di riprendersi dopo il deludente risultato emerso dalle urne: se ne parla con Concita De Gregorio e David Parenzo.

Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, Mafia Connection. L’ultima puntata delle docu-inchieste condotte da Nello Trocchia si intitola “Caccia all’ultimo padrino“. Si parla di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano, uno dei latitanti più pericolosi al mondo, in fuga dal 2 giugno 1993.

Su Real Time, alle 21.20, Sorelle al limite. La vacanza in famiglia inizia nel peggiore dei modi quando Tammy si rifiuta di entrare nella cabina. Nel frattempo Chris spera di aver perso abbastanza peso per realizzare il suo sogno. Amy, invece, rivela un clamoroso segreto.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Petra 2 – “Nido vuoto”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. In un momento di disattenzione Petra si fa rubare la pistola: la colpevole è una bambina di otto anni. La ricerca della piccola fa precipitare l’ispettrice e il suo vice nel mondo dell’abuso sui minori.

I film di questa sera sabato 15 ottobre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Silvio Soldini, Pane e tulipani, con Licia Maglietta, Bruno Ganz. Rosalba, casalinga disperata di Pescara, viene dimenticata in un autogrill durante una gita con la famiglia. Decide allora di godersi un pò di libertà, fuggendo a Venezia.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2019, di Lisa Barros D’sa e Glenn Leyburn, Ordinary love, con Liam Neeson. Tom (Liam Neeson) e Joan (Lesley Manville) sono una coppia felicemente sposata da molti anni. La serenità della loro vita coniugale viene però sconvolta dalla scoperta che la donna ha un tumore al seno. Con l’amore e il sostegno di Tom, Joan inizia con coraggio la sua “battaglia” per guarire.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2009, di Carlos Saldanha e Mike Thurmeier, L’era glaciale 3. Continuano le avventure del simpatico branco: i mammut Manny ed Ellie hanno avuto un cucciolo, Pesca. La tigre Diego sente il peso degli anni. Il bradipo Sid fa da mamma a tre piccoli dinosauri. Intanto il furetto Buck, vissuto a lungo in una zona popolata di dinosauri, diventa il loro imprevedibile capo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 1996, di Stuart Baird, Decisione critica, con Kurt Russell. Il terrorista islamico Nagy “Altar” Hassan dirotta un Boeing 747, chiedendo la liberazione di un compagno detenuto in America. L’analista dei servizi segreti David Grant cercherà di fermarlo.

Stasera in tv sabato 15 ottobre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Pawel Pawlikowski, Cold War, con Joanna Kulig, Tomasz Kot. La tormentata storia d’amore iniziata in Polonia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il musicista Wiktor e Zula, una ragazza misteriosa dalla bellissima voce.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film thriller del 2015, di M. Mann, Blackhat, con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.