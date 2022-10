Chi l’ha visto? 19 ottobre, anticipazioni: si parla del caso di Jois Pedone

Condividi su

Mercoledì 19 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma di inchieste è condotto da Federica Sciarelli. L’appuntamento è visibile, in diretta e in streaming, dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 19 ottobre, il caso di Jois Pedone

Federica Sciarelli, durante Chi l’ha visto? del 19 ottobre, cura una lunga pagina dedicata alla morte di Jois Pedone. Il giovane 19 enne era uno studente universitario e di lui si sono perse le tracce lo scorso mese di agosto. Dopo poco tempo di ricerche, il cadavere di Jois è stato rivenuto nei pressi del mare di Vasto, in Abruzzo.

A Chi l’ha visto? del 19 ottobre si ripercorre l’intera inchiesta. Inizialmente, gli inquirenti hanno ipotizzato che il caso fosse legato a un possibile suicidio. Versione, questa, alla quale la famiglia non ha mai creduto. Con le settimane, mano a mano che l’indagine proseguiva, è emersa l’idea secondo la quale dietro il caso sia coinvolta una setta.

Jois Pedone, prima di morire, era in contatto con una persona che si faceva chiamare sacerdotessa

A Chi l’ha visto? del 19 ottobre si analizzano gli elementi che non collimano con l’ipotesi del gesto volontario. La vittima è stata ritrovata con un borsone di 40 kg pieno di sabbia legato alle caviglie. Inoltre, nella zona intorno al collo, era stata incisa un simbolo molto simile alla lettera Z.

Nel programma di Federica Sciarelli ci si concentra sulla figura della sacerdotessa. Così si faceva chiamare la persona con la quale era in contatto Jois poco prima della sua morte. Stando a quanto ricostruito nelle indagini, la sacerdotesse avrebbe affermato di essere una donna. Sulla sua identità, tuttavia, è presente ancora un ampio alone di mistero: ha avuto un ruolo nella morte del 19 enne?

Chi l’ha visto? 19 ottobre, aggiornamenti sulla morte di Marzia

A Chi l’ha visto? di mercoledì 19 ottobre si parla ancora una volta di Marzia Capezzuti. Di lei non si hanno più notizie da oltre un anno: l’ultima volta che l’hanno vista era nell’agosto del 2021. Il luogo della scomparsa è Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno. Sulla vicenda, nel prossimo appuntamento, Federica Sciarelli fornisce dei documenti inediti.

Secondo questi, la giovane aveva denunciato il fidanzato per le violenze nei suoi confronti. La procura che indaga sul caso ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone: per loro, l’ipotesi di reato è omicidio e occultamento di cadavere. Infine, a Chi l’ha visto? del 19 ottobre spazio a numerosi appelli, segnalazioni e richieste di aiuto provenienti dal pubblico da casa.