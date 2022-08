Rai, quando iniziano i programmi: Domenica In e I Soliti Ignoti dall’11 settembre, Chi l’ha visto? il 14

Condividi su

La Rai ha reso note le date di inizio dei propri programmi in onda a partire da settembre 2022. Lunedì 12 sarà la giornata clou, con il ritorno in scena di quasi tutti i programmi del daytime.

Lunedì 12 settembre, dunque, si riaccenderanno gli show del daytime della TV di Stato. Per quanto riguarda Rai 1, in tale giornata partiranno le nuove stagioni di Unomattina, Storie Italiane ed È sempre mezzogiorno. Nel pomeriggio, dopo il telegiornale, torneranno le avventure de Il Paradiso delle Signore, che sostituirà Sei Sorelle. La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno andranno in onda con una settimana in anticipo, da lunedì 5. Fino al 30 ottobre la fascia del preserale sarà presieduta da Reazione a Catena, seguito poi dal ritorno de L’Eredità.

La Rai ha svelato, poi, anche le date di inizio dei programmi in onda nel week-end nella rete ammiraglia. Da sabato 10 settembre inizierà Il Provinciale, mentre domenica 11 tornerà Amadeus e i suoi Soliti Ignoti, in onda in access prime time tutti i giorni. Nella stessa data inizierà Domenica In, in onda dalle 14:00 e condotto, ancora una volta, da Mara Venier.

Tutte le altre produzioni, invece, andranno in programmazione nella settimana successiva. Per questo, sabato 17 prenderanno il via Il Caffè di Rai 1, Unomattina in Famiglia, Buongiorno Benessere, Linea Verde, Passaggio a Nord Ovest e ItaliaSì! Domenica 18, invece, sarà la volta di Linea Verde e Da noi… A ruota libera. Paesi che vai… partirà il 2 ottobre, mentre il 24 dicembre inizierà Linea Bianca.

Il daytime di Rai 2

La Rai ha svelato le date di inizio dei programmi delle sue altre reti. In primis Rai 2, che nel prossimo autunno avrà in palinsesto moltissime novità. Anche in questo caso, gli show del daytime prenderanno il via il 12 settembre. In tale giornata inizieranno Caterpillar A.M., Radio 2 Social Club, I Fatti Vostri, Ore 14, Bella Ma’ e Nei tuoi panni. L’esordio di Una Scatola al Giorno, in onda nel preserale, sarà rimandato al 10 ottobre, mentre il 21 novembre tornerà Drusilla Foer e il suo Almanacco del giorno dopo.

Per quanto riguarda il week-end di Rai 2, le date di inizio dei programmi partiranno domenica 11 settembre. In tale giornata, infatti, esordirà Vorrei dirti che… di Elisa Isoardi. Sabato 17 toccherà a Italiani Fantastici e dove trovarli, Ti sembra normale e Top. Domenica 18, infine, riprenderanno Check Up e Citofonare Rai2.

Per quanto riguarda le date di inizio dei programmi del daytime di Rai 3, la data clou sarà ancora una volta quella del 12/09. In tale giornata inizieranno Agorà, Elisir, Quante Storie, Passato e Presente e Geo. Conoscere di Edoardo Camurri partirà il 3 ottobre, mentre Superquark-Prepararsi al Futuro il 30 settembre. Via dei Matti n. 0 prenderà il via il 5 settembre, mentre Il Cavallo e la Torre anticiperà l’inizio al 29 agosto.

Sabato 10 settembre, invece, partirà Ribelli. Sette giorni più tardi riinizieranno Agora Weekend e Mi manda Rai 3. Per TV Talk, Frontiere e Le Parole occorrerà attendere sino all’8 ottobre. Domenica 18 settembre riprenderanno Time Line e O anche no, mentre il 2 ottobre sarà il turno di Rebus e Kilimangiaro.

La Rai ha reso note anche le date di inizio dei programmi di prima serata. Per quanto riguarda Rai 1, il prime time di venerdì 16 sarà occupato da Domenica In Show. Sabato 17 partirà la nuova edizione di Arena ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90. Tale e Quale Show tornerà in onda venerdì 30, mentre per Ballando con le Stelle occorrerà attendere fino a sabato 8 ottobre.

Le date di inizio dei programmi di Rai 2, invece, prevedranno per il 12 settembre la partenza di Nudi per la vita. Il 26 settembre partirà Sing Sing Sing, mentre il 7 novembre sarà la volta di Non sono una Signora. Il 27/09 ritornerà Il Collegio e, a partire dal 22 novembre, arriva Boomerissima. Il 6 ottobre debutterà Ilaria D’Amico con Che c’è di nuovo. In seconda serata, da segnalare l’esordio di EPCC di Alessandro Cattelan, al via dal 13 settembre.

Per ciò che concerne la prima serata di Rai 3, il 29 agosto inizierà Presadiretta seguito, dal 24 ottobre, da Report. Il 30 agosto tornerà Cartabianca, mentre per Chi l’ha visto? occorrerà attendere sino al 14 settembre. Il 20 ottobre ripartirà Amore Criminale, mentre il 1° dicembre debutterà Mi Casa es tu Casa. Per Indovina chi viene a cena la data è fissata al 3 settembre, mentre l’8 ottobre segnerà la ripartenza di Sapiens.

Le fiction

Infine, le date di inizio dei programmi Rai riguarderanno anche le fiction. Diversi i titoli molto attesi che andranno in onda dal prossimo mese. Grande protagonista sarà, in particolare, Rai 1. Qui saranno mandate in onda serie come Morgane Detective Geniale (dal 4 ottobre), Sopravissutti (dal 3 ottobre), Il nostro generale (dall’11 settembre) e Imma Tataranni 2 (dal 22 settembre). Mina Settembre 2 dovrebbe iniziare il 25/09 ma, causa elezioni, potrebbe slittare.