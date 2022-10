Quarto Grado 21 ottobre, i casi della puntata: approfondimento su Vinitha Nicolò e aggiornamenti su Silvia Cipriani

Condividi su

Venerdì 21 ottobre, dalle ore 21:20 su Rete 4, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma a cura di Siria Magri è condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero. L’appuntamento è visibile, in diretta streaming, dal sito di Mediaset Play.

Quarto Grado 21 ottobre, la storia di Vinitha Nicolò

A Quarto Grado di venerdì 21 ottobre è dato spazio alla storia di Vinitha Nicolò. La 39 enne è sparita nel nulla lo scorso 28 settembre. L’ultima volta che l’hanno vista si trovava nel comune di Predaia, nella Val di Non (Trentino Alto Adige). I familiari e il fidanzato, non appena si sono accorti della sua assenza, hanno avvertito le forze dell’ordine, che a loro volta hanno subito iniziato le ricerche. Ventiquattro ore dopo, però, hanno annunciato il ritrovamento del suo cadavere. Quest’ultimo, in particolare, è stato ritrovato nelle acque del rio Pongaiola a Toss.

Le ipotesi sulla morte

A Quarto Grado di venerdì 21 ottobre si tenta di ricostruire ciò che che è accaduto nelle notte precedente al suo ritrovamento. Gli inquirenti, rinvenuto il corpo, hanno dato credito all’ipotesi del suicidio. Il sentiero sul quale presumibilmente si trovava Vinitha, infatti, era molto impervio ed è possibile che possa essere caduta da sola, in quello che sarebbe a tutti gli effetti un incidente.

Tuttavia, come spiegato nel corso di Quarto Grado del 21 ottobre, vi sarebbero degli elementi che non collimano con tale ipotesi. Coloro che hanno ritrovato il corpo, infatti, lo hanno rinvenuto sul fondo del fiume. Secondo gli inquirenti, in caso di caduta Vinitha si sarebbe dovuta fermare prima del contatto con l’acqua, frenata dalla fitta vegetazione che costeggia la zona. Per questo, tra gli scenari al vaglio dei investigatori , c’è anche quello dell’omicidio e conseguente spostamento del cadavere, magari proprio per simularne la caduta.

Quarto Grado 21 ottobre, aggiornamenti su Silvia Cipriani

Tra gli argomenti affrontati durante Quarto Grado del 21 ottobre c’è anche quello legato alla morte di Silvia Cipriani. L’ex postina è finita al centro delle cronache a partire dalla fine del mese di agosto, quando è improvvisamente scomparsa nel nulla. Le ricerche non hanno dato alcun esito fino allo scorso 28 settembre. In tale data il suo corpo è stato rinvenuto all’interno di un burrone, nei pressi di Scrocco di Montenero. Come ha fatto Silvia a finire lì? Per la vicenda è indagato il nipote Valerio, il quale però ha sempre negato ogni tipo di coinvolgimento. A Quarto Grado del 21 ottobre i conduttori mostrano al pubblico una testimonianza esclusiva, che potrebbe fornire dei nuovi e molto importanti indizi.