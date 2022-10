Reazione a Catena, i Lui e Loro sono i nuovi campioni del game show di Rai 1

Condividi su

I Lui e Loro sono i nuovi campioni del game show di Rai 1 Reazione a Catena. Nella puntata del 20 ottobre hanno vinto contro le Salse Miste nel gioco de l’Intesa Vincente. Hanno indovinato nove parole, tra cui Regali allo scadere dei 65 secondi a disposizione, andando allo spareggio contro gli avversari.

Reazione a Catena, i Lui e Loro: i nuovi campioni

Francesca, Simone e Gianmarco sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Hanno scelto di partecipare al game show di Rai 1 con questo nome perché Francesca e Simone sono fidanzati, mentre Gianmarco è un loro amico che li ha accompagnati in questa sfida. Nella puntata di giovedì 20 ottobre hanno vinto contro le Salse Miste, campioni uscenti, nel gioco de l’Intesa Vincente.

Indovinando la parola della Zot, ovvero Tempo tra Variabile e Stringe, i campioni di Reazione a Catena hanno iniziato il gioco con cinque secondi di vantaggio. Hanno infatti dato nove risposte corrette andando allo spareggio contro gli avversari. Per regolamento entrambe le squadre hanno a disposizione 15 secondi per indovinare una parola. I Lui e Loro hanno così conquistato il titolo avendo impiegato meno secondi per dare la risposta corretta.

I Lui e Loro: il percorso dei nuovi campioni

I nuovi campioni di Reazione a Catena i Lui e Loro, hanno debuttato all’Ultima Catena con un montepremi pari a 58.000 euro. Il primo a giocare uno dei due jolly a disposizione è stato Gianmarco, ma nonostante l’aggiunta di una terza lettera non è riuscito ad indovinare la parola Maiuscola tra Prova e Iniziale. Il montepremi si abbassa così prima a 29.000 euro e poi a 14.500.

A giocare il secondo jolly è stata invece Francesca, dando la risposta corretta tra Iniziale e Cifra, ovvero Tonda. Il percorso dei nuovi campioni di Reazione a Catena i Lui e Loro prosegue con l’Ultima Parola, per vincere la cifra di 3.625 euro, dimezzato a 1.813 euro con l’acquisto del terzo elemento. Non hanno però dato la risposta esatta, ovvero Nome, tra le parole Conto e Campanello.

Le Salse Miste: i campioni uscenti

Le Salse Miste sono i campioni uscenti di Reazione a Catena. La squadra è composta da Lorenzo, Serena e Gabriele, e sono originari di Roma. Hanno scelto di partecipare al gioco con questo nome perché proprio il ballo la Salsa, ha permesso a Serena di conoscere i suoi due amici Lorenzo e Gabriele. Hanno conquistato il titolo di campioni nella puntata di lunedì 17 ottobre, vincendo contro i Congiunti. Nella puntata di debutto non hanno vinto la cifra finale di 336 euro, non riuscendo ad indovinare la parola Sintonia.