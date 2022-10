Striscia la Notizia, cambio alla guida del Tg satirico di Canale 5: arrivano Friscia e Lipari

Condividi su

Ancora un ricambio alla conduzione di Striscia la Notizia che da lunedì 24 ottobre farà sedere dietro il bancone dello storico Tg satirico di Canale 5, Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due comici siciliani sostituiranno alla guida del programma ideato da Antonio Ricci la coppia in uscita Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che aveva da poche settimane assunto il timone della nuova stagione del format Mediaset. I due condurranno Striscia la Notizia sino al 10 dicembre.

Friscia e Lipari: i nuovi conduttori del Tg satirico di Canale 5

Il pubblico fedelissimo di Striscia vedrà da lunedì 24 ottobre un cambio di guardia alla conduzione del programma tv sino alle porte delle festività natalizie, al 10 dicembre. Dietro il bancone del Tg satirico per antonomasia appariranno Sergio Friscia e Roberto Lipari. Appuntamento al 24 ottobre, come di consuetudine, in prima serata a partire dalle 20,35 su Canale 5. La coppia di comici made in Sicily torna al timone di Striscia la Notizia dopo l’esordio dello scorso anno, a novembre 2021, in cui ha condotto fianco a fianco 44 puntate nel programma di Ricci.

I telespettatori sono abituati ai cambi alla conduzione del Tg satirico di Canale 5 negli ultimi tempi. Dallo scorso 3 ottobre era stato annunciato al pubblico delle rete ammiraglia Mediaset che subentrava una nuova coppia alla guida di Striscia la Notizia, quella formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. I due personaggi avrebbero dovuto permanere negli studi di Cologno Monzese sino allo scadere del 2022. La settimana appena trascorsa, sconvolgendo il palinsesto, è stata l’ultima per l’attore partenopeo e la conduttrice spagnola al timone della trasmissione satirica. A partire dal 24 ottobre, difatti, protagonisti del Tg di Ricci saranno due volti noti della televisione che presenteranno le notizie confezionate secondo i canoni di Striscia la Notizia.

Le impressioni “a caldo” della coppia di comici siciliani

Tocca a Sergio Friscia e Roberto Lipari intrattenere il pubblico di Canale 5 con le veline, non solo quelle mediatiche, ma anche in carne e ossa. Grande entusiasmo manifestato dai due comici palermitani per l’ingaggio nel ruolo di conduttori del programma diretto da Antonio Ricci.

Ecco le impressioni di Sergio Friscia. “Tornare alla conduzione di questo straordinario programma è la dimostrazione che il mitico Antonio Ricci ci ha visto lungo quando ci ha lanciati lo scorso anno. E che il pubblico, a cui devo praticamente tutto per questi 32 anni di carriera, continua a volermi bene. L’unico modo per ricambiare questa fiducia – ammette Friscia – è dare sempre il massimo, divertirmi per regalare divertimento e metterci come sempre tutto il mio cuore”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il collega e compagno di viaggio Lipari. “Non ho nessun brutto vizio: non fumo, non bevo, non mi candido. Sono pure a dieta. Ma ammetto di avere una dipendenza: Striscia! Starei dietro quel bancone sempre. Ho chiesto anche se potevano subaffittarmi un angolo dello studio per dormire lì – ironizza il comico -, ma era già occupato dal Gabibbo. Ringrazio Antonio Ricci e tutta la famiglia di Striscia che con questo ritorno mettono fine alla mia astinenza. E ringrazio il mio compagno di bancone Sergio Friscia che con la sua presenza mette fine alla mia dieta“.

Friscia e Lipari: la neo coppia di Striscia la Notizia

Entrambi i neo conduttori sono volti noti nel mondo dello spettacolo. Friscia impegnato tutte le mattine dal 2018 alla conduzione del programma radiofonico “Anna e Sergio” in diretta radio dalle 10.00 alle 12.00, accanto ad Anna Pettinelli su RDS. Il pubblico lo ricorda sul piccolo schermo in fiction come: “Il Capo dei Capi” e “Squadra Antimafia” proposte da Canale 5. E “La Narcotici” andata in onda su Rai 1. Nel 2020, in produzioni cinematografiche come “Il delitto Mattarella” del regista Aurelio Grimaldi.

La carriera di Roberto Lipari è costellata da esperienze televisive come comico nel programma “Colorado“, inviato e conduttore di “Striscia la Notizia“.

In una nota di stampa, Giancarlo Scheri, direttore di rete, esprime la sua opinione professionale e umana sul programma Mediaset. “Incontrada e Siani salutano Striscia la notizia, per passare il testimone a Friscia e Lipari. A Vanessa e Alessandro, ormai consolidata e amata coppia del tg satirico, va il più caloroso ringraziamento di tutta Canale 5. A Sergio e Roberto va il grande in bocca al lupo dell’ammiraglia Mediaset, per la nuova avventura. Al guru della tv Antonio Ricci – conclude il direttore -, assieme allo staff autoriale e produttivo, va il riconoscimento della professionalità messa in campo, che fa di Striscia una realtà unica nel nostro panorama televisivo“.