Ascolti Tv domenica 23 ottobre 2022, Mina Settembre 25.5%, La Notte di Scherzi a Parte 8.6%

Ascolti Tv domenica 23 ottobre 2022. La fiction con protagonista Serena Rossi Mina Settembre, in onda su Rai 1,trionfa anche questa settimana nel prime time. Supera La Notte di Scherzi a Parte, ovvero il Meglio dello show con Enrico Papi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 23 ottobre 2022, il prime time

Su Rai 1 Mina Settembre 2 ha registrato 4.706.000 telespettatori con 25.5% Su Rai 2 NCIS Los Angeles 729.000 con 3.6%. Bull 543.000 con 2.8% Per Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.254.000 con 11.1%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.220.000 con 7.8%. Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte 1.234.000 spettatori con 8.6% Su Rete 4 Zona Bianca 597.000 spettatori con 4.1%. Per Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato 869.000 telespettatori con 4.8% Su La 7 Non è l’Arena 774.000 spettatori con 5.3% Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 Stati Uniti 1.679.000 spettatori con 8.4% Per NOVE Il Contadino cerca Moglie 373.000 spettatori con 1.9%.

La fascia preserale

Caduta Libera al 18.3%

Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 2.849.000 con 20.8%. Reazione a Catena 3.955.000 con 24.6%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 740.000 telespettatori con 5.8%. Per Rai 3 TGR 2.551.000 persone con 15.2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.167.000-16.6%. Caduta Libera 2.880.000 -18.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 719.000 telespettatori con 3.8%. Per Italia 1 NCIS 589.000 spettatori con 3.3% Su La7 Uozzap ha registrato 246.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv domenica 23 ottobre 2022, l’access prime time

Paperissima Sprint 13.3%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.276.000 spettatori con 21.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.671.000 spettatori con 13.3%. Su Rete 4 Controcorrente 1.063.000-5.5%, 809.000-4% Per Italia 1 NCIS New Orleans 970.000 spettatori con 4.9% Su La 7 In Onda 837.000 telespettatori con 4.2%.

Ascolti Tv domenica 23 ottobre 2022, daytime mattutino

Melaverde al 17.1%

Su Rai 1 Angelus 1.900.000 con 20.4%. Linea Verde 2.766.000 con 22.9%

Su Rai 2 Un Ciclone in Convento 309.000 spettatori con 3%

Per Rai 3 Agorà Weekend 188.000 – 3.6%. Mi Manda Rai3 254.000-3.8% Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 719.000-10.1%, 940.000-11.9%. Melaverde 1.709.000- 17.1%. Su Rete 4 Casa Vianello ha registrato 190.000 spettatori con 2.8% Per Italia 1 Kung Fu 162.000 -2.2% Sport Mediaset XXL 843.000-6.2% Su La 7 TG La7 Diario Politico 616.000 spettatori con 7.7%



Day time pomeridiano

Amici al 22.5%

Per Rai 1 Domenica In 2.404.000- 18.1%, 2.140.000 -19.2%.Da Noi… A Ruota Libera 1.668.000 -15.1% Su Rai 2 Vorrei Dirti Che 317.000-2.4%. Il Provinciale 300.000-2.6%. Per Rai 3 Mezz’ora in Più 1.193.000 -9.9%.Il Mondo che Verrà 858.000 -8%. Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio 776.000 -7.2%, 1.050.000 -8.9%.

Su Canale 5 Amici 2.728.000 -22.5% Verissimo 2.293.000 – 21.9% Verissimo Giri di Valzer 1.966.000 -17.9% Su Rete 4 Diario della Domenica 212.000 telespettatori con 1.9% Per Italia 1 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re 360.000 spettatori con 3.1% Su La 7 Una Giornata Particolare 240.000 spettatori con 2%. Su TG8 Moto GP è visto da 1.109.000 persone con 8.3%

Ascolti Tv domenica 23 ottobre 2022, seconda serata

La Domenica Sportiva al 6.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è visto da 909.000 persone con 10.5%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva è seguito da 735.000 persone con 6.6%. Per Rai 3 Tg3 Mondo 450.000 persone con 5.8% Su Canale 5 Tg5 Notte ha registrato 367.000 persone con 9.8%. Su Rete 4 Life 96.000spettatori con 2.9% Per Italia 1 Pressing 346.000 spettatori con 6.7%