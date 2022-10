Stasera in tv giovedì 27 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 27 ottobre 2022. Su Rai 2 va in onda la prima puntata di Che c’è di nuovo con Ilaria D’Amico. Su Italia 1 invece va in onda il film Ghost in the sheel.

Stasera in Tv giovedì 27 ottobre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Vincenzo Malinconico- Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Malinconico decide di accompagnare in questura Giustino, il suo vicino di casa. L’uomo vuole denunciare la scomparsa della moglie ucraina di cui non ha più notizie. Gli inquirenti però rimangono insospettiti da una sua ferita. Dopo il sopralluogo nel suo appartamento trovano anche delle gocce di sangue. Giustino viene arrestato e condotto in carcere. Malinconico però sceglie di difenderlo.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il nuovo programma Che c’è di nuovo con Ilaria D’Amico. Al centro della puntata d’esordio un reportage dalla Russia e il primo Governo italiano guidato da una donna. Ospiti Ferruccio de Bortoli, Maurizio Landini, Guido Maria Brera e Kim Rossi Stuart. Accanto ad Ilario D’Amico ci sono Valentina Petrini, Gerardo Greco, Stefano Zurlo e Francesco Giubilei.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Amore Criminale con Emma D’Aquino. La trasmissione racconta la storia di Alessandra, uccisa dall’ex compagno nel 2019 al culmine di un’accesa discussione. L’autore dell’omicidio viene arrestato e rinviato a giudizio. Sarà condannato in primo grado all’ergastolo.

Stasera in Tv giovedì 27 ottobre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della formazione del Governo e delle divisioni della maggioranza. Focus sull’emergenza energetica e le proposte green per fronteggiare il caro bollette. Ospiti della puntata Giovanni Donzelli, Isabella Tovaglieri, Maurizio Gasparri, Beatrice Lorenzin, Eleonora Evi, Michele Gubitosa e Diana De Marchi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette un nuovo appuntamento del GF Vip 7. Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli si occupano delle dinamiche che avvengono nella Casa. Televoto aperto tra Amaurys, Pamela, George e Giaele.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantascienza del 2017, Ghost in the sheel con Scarlett Johansson. Dopo essere riuscita a sopravvivere in seguito ad un incidente l’ufficiale di Polizia Mira Killan si accorge di essere profondamente cambiata. Ha infatti subito un intervento chirurgico che l’ha resa metà umana e metà cyborg. Mentre è sulle tracce di un criminale informatico, scoprirà un segreto del suo passato.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti in tema di politica e di economia. Focus sul nuovo Governo, le tensioni all’interno dei partiti e le sue scelte.

Nove, alle 21.25, trasmette Only Fun- Comico Show. Elettra Lamborghini e i Panpers. Tra i comici a salire sul palco questa settimana anche Dario Cassini, attualmente impegnato a Ballando con le Stelle.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1987, Arma Letale con Mel Gibson. L’agente Roger Murtaugh è quasi prossimo alla pensione. Per i suoi ultimi incarichi viene affiancato dal collega Martin Riggs, un soggetto così incontrollabile che è stato soprannominato Arma Letale.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2016, Criminal con Ryan Reynolds. L’agente della Cia Bill Pope è in possesso di preziosi informazioni riguardante un imminente attacco terroristico. Per tale ragione viene ucciso in un agguato. Prima di morire però aveva chiesto aiuto al dottor Franks…

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 2015, Ma che bella Sorpresa con Claudio Bisio. Guido, docente di lettere, va in crisi dopo essere stata lasciato dalla fidanzata prima di incontrare Silvia. Il suo amico Paolo, preoccupato per il suo stato, decide di chiamarne i genitori.

Stasera in Tv giovedì 27 ottobre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2017, Mister Felicità con Alessandro Siani. Martino ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Svizzera, nell’appartamento della sorella. A causa di una serie di equivoci si ritrova a sostituire il dottor Gioia, specializzato nel trattare le persone demotivate.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2018, Se la strada potesse parlare con Kiki Layne. Anni Settanta. Fonny, che vive nel quartiere di Harlem, a New York, viene arrestato ingiustamente. La compagna, che aspetta anche un bambino, lotta per lui e contro la discriminazione per le persone di colore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 1986, Corto Circuito con Ally Sheedy. In seguito ad un fulmine che lo colpisce, il Robot N° 5 prende coscienza di sé e del fatto di essere vivo e funzionante. Dovrà però fare i conti con la Polizia che lo reputa come un soggetto pericoloso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda azione del 2013, Attacco al potere con Gerard Butler. Un gruppo di estremisti fa irruzione nella Casa Bianca, prendendo in ostaggio il Presidente e tutto il suo staff. L’unico che può risolvere la situazione è l’ex agente dei servizi segreti Mike Banning.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 1954, La finestra sul cortile con James Stewart. Il fotoreporter L.B. Jeffries è costretto a rimanere in casa in seguito ad una frattura ad una gamba. Trascorrendo le giornate alla finestra si accorge di alcuni strani comportamenti dei vicini.