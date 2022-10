Corpo Libero, la serie tv è visibile dal 26 ottobre su Paramount+: trama, anticipazioni, cast

Condividi su

Da mercoledì 26 ottobre, su Paramount+, è rilasciata la serie tv Corpo Libero. In particolare, in tale data sono disponibili le prime due puntate del prodotto, dalla durata di circa 50 minuti l’una.

Corpo Libero, nel 2023 la serie trasmessa su Rai 2

La serie Corpo Libero è una produzione di Network Movie e Indigo Film. Con loro hanno lavorato la ZDFneo, Paramount+, la All3Media International e Rai Fiction. La presenza di quest’ultima spiega il perché il titolo, a partire dal 2023, è trasmesso in chiaro su Rai 2.

Corpo Libero appartiene al genere del thriller e, come intuibile già dal titolo, è ambientato all’interno del mondo della ginnastica artistica. La serie è liberamente ispirata al romanzo omonimo, pubblicato da Ilaria Bernardini nel 2010. L’autrice figura tra le sceneggiatrici della serie, insieme a Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari. La regia, infine, è di Valerio Bonelli e Cosima Spender. In totale, il prodotto seriale è composto da sei puntate. Ogni mercoledì fino al prossimo 9 novembre sono pubblicati due episodi alla settimana.

La trama

La trama di Corpo Libero ha come protagoniste cinque giovani atlete. I loro nomi sono Nadia, Carla, Anna e Benedetta. Con loro Martina, che è alle prese con un infortunio a dir poco misterioso ma che, nonostante questo, è ostinata a proseguire nella carriera. Originarie di Napoli, si spostano tra le montagne dell’Abruzzo per cercare di vincere il torneo Winter Fox. Nel gruppo, oltre alle atlete, sono presenti l’allenatrice Rachele e il medico sportivo Alex.

Le ginnaste, per partecipare alla competizione, devono sostare all’interno di un hotel per una intera settimana. Qui devono partecipare a numerose gare contro altre quattro compagini. La loro vita cambia per sempre quando una delle protagoniste è ritrovata priva di vita. Tutti i presenti nell’hotel, infatti, diventano sospettosi e, al tempo stesso, sospettati.

Corpo Libero, il cast

Molto folto il cast di Corpo Libero. Per ciò che riguarda le protagoniste, Nadia e Carla sono interpretate da Federica Cuomo e Giada Savi. Giada Pirozzi, Eva Iurlaro e Alessia De Falco sono Anna, Benedetta e Martina. La già citata Rachele, ovvero la coach delle atlete, ha invece il volto di Antonia Truppo (Invisibili, Lo chiamavano Jeeg Robot).

Il medico della squadra Alex, invece, è rappresentato da Filippo Nigro (All Cops Are Bastards, Suburra e Tutto chiede salvezza). Infine, un ruolo importante in Corpo Libero lo ha Barbara Chichiarelli (La Compagnia del Cigno, Suburra e Bang Bang Baby). L’attrice è la poliziotta Elena Pace, che è chiamata a indagare sul caso.