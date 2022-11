Le Parole della Salute con Annalisa Manduca, in onda da sabato 12 novembre su La 7

Condividi su

Da sabato 12 novembre torna su La 7 alle 12.10 Le Parole della Salute, condotto dalla giornalista Annalisa Manduca. Si tratta di un programma televisivo di approfondimento di medicina e salute. L’obiettivo è infatti di dare i giusti consigli per il benessere fisico e mentale, attraverso il parere di esperti. Scopriamo chi saranno gli ospiti della prima puntata.

Le parole della salute su La 7 – gli ospiti della prima puntata

Prende il via da sabato 12 novembre alle 12.10 su La 7, Le Parole della Salute con Annalisa Manduca. Tanti saranno gli ospiti che si alterneranno in studio nel corso della prima puntata, tra cui l’oncologa Dott.ssa Paola Queirolo, che parlerà dei tumori della pelle. Con il Dott. Roberto Bassani si affronterà invece il problema del mal di schiena, mentre con il Prof. Alessandro Repici, gastroenterologo, ci si soffermerà sul tema della colonscopia.

Durante il corso della prima puntata del programma di La 7 Le Parole della Salute, verrà raccontata la storia di un paziente, attraverso il quale si scoprirà come alcuni problemi della vista dipendano dal cervello. Non mancheranno inoltre consigli per dormire bene.

Il principale obiettivo del programma televisivo Le Parole della Salute è di informare i telespettatori con un linguaggio chiaro, comprensibile a tutti. Attraverso l’approfondimento di varie tematiche legate al tema della salute, vengono messi a disposizione informazioni e consigli per il proprio benessere fisico e mentale. Dai nuovi metodi diagnostici, alla prevenzione e ai percorsi di cura, fino al mangiar sano e prendersi dunque cura di noi stessi.

Annalisa Manduca, giornalista e conduttrice

Annalisa Manduca è una giornalista scientifica, conduttrice radiofonica e televisiva. Dal 2020 è al timone del programma televisivo di La 7 Le Parole della Salute. Sempre sulla stessa rete, nel 2018 e nel 2019 ha condotto invece inoltre L’Ora della Salute. Durante il corso della sua carriera è stata anche autrice di programmi televisivi e documentari di divulgazione scientifica. Ha collaborato per quotidiani e riviste come Gente, Il Mattino, Giornale di Sicilia e IO Donna.

La sua carriera si divide tra TV e Radio. Dal 2020 conduce infatti Formato Famiglia Life su Radio 1, ogni venerdì alle 11.30, che si concentra sulla salute e sul benessere. Un vero e proprio filo diretto tra ascoltatori e professionisti del settore, per affrontare al meglio la settimana ed il wee-end.

Le Parole della Salute è un format ideato e realizzato da Prodotto, fattori di videoevoluzione – in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, affidata ad Alessandro Valentini, Head of Business Tv.