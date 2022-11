Formula 1 GP Brasile, la programmazione tv: la gara in diretta solo su Sky

Condividi su

A partire da venerdì 11 novembre si sta disputando il GP del Brasile di Formula 1. L’appuntamento si sta svolgendo presso il circuito intitolato a José Carlos Pace, posto nella città di San Paolo. Il fine settimana è il penultimo del Mondiale.

Formula 1 GP Brasile, il venerdì si disputano le qualifiche

Rispetto a quanto avviene solitamente, il GP del Brasile di Formula 1 presenta una disposizione differente degli impegni. Si è iniziato l’11 novembre dalle ore 16:30, quando si è corsa la prima sessione di prove libere. Quest’ultima è visibile in esclusiva ai soli abbonati a Sky, che la trasmette sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Il GP del Brasile di Formula 1 è continuata alle 20:00, quando prendono il via le qualifiche. Queste, a differenza di quanto è accaduto per la gran parte della stagione, determina la griglia di partenza per la Sprint Race del sabato. La diretta televisiva è appannaggio della sola emittente satellitare, che la ha nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. È possibile seguire le qualifiche anche in chiaro su TV8, che però le manda in onda sabato 12 dalle ore 19:45.

Il sabato si corre la Sprint Race

La giornata di sabato 12 novembre, invece, parte con la seconda e ultima sessione di libere, il cui inizio è alle 16:30. Così come accaduto nella giornata precedente, anche queste sono in programmazione in esclusiva solo su Sky, nelle reti 201, 207 e 213.

L’evento clou della giornata per il GP del Brasile di Formula 1 è, però, quello della Sprint Race. I semafori verdi di quest’ultima si accedono dalle 20:30. Come stabilito dagli stessi organizzatori, tale appuntamento è una sorta di gara in formato ridotto, dalla durata di soli 30 minuti. Le posizioni di arrivo, oltre a fornire dei punti ai piloti, determinano la griglia di partenza per la gara. Gli appassionati possono seguire la Sprint Race in diretta solo su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. La differita, invece, è trasmessa su TV8 dalle 21:30.

Formula 1 GP Brasile, il calendario domenicale

Il GP del Brasile di Formula 1 termina domenica 13 novembre. L’unico impegno in calendario è quello della gara, che inizia alle 19:30. La diretta è garantita da Sky, nei canali 201, 207 e 213. Su TV8 è previsto il passaggio televisivo in leggera differita, con l’avvio programmato dalle 21:30. In ambo le reti, il pre e il post corsa è commentato da Paddock Live Show, programma di approfondimento condotto da Federica Masolin e Davide Valsecchi. Ogni sessione, inoltre, è fruibile in diretta streaming su Now TV e Sky Go. Il commento di tutto il fine settimana, infine, è a cura di Carlo Vanzini, Marc Genè, Roberto Chinchero e Matteo Bobbi.