Dritto e Rovescio 17 novembre anticipazioni, tra gli ospiti Antonio Tajani

Condividi su

Questa, sera, giovedì 17 novembre, in prima serata su Retequattro, va in onda un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show di politica e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Si tratta di una puntata particolarmente piena di argomenti sui quali sono concentrati i media e l’opinione pubblica. E si trarranno anche le conclusioni su quello che è accaduto al vertice recentemente tenutosi a Bali con i rappresentati del G20. Per l’Italia ha partecipato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dritto e Rovescio 17 novembre l’intervista ad Antonio Tajani

Paolo Del Debbio, nella puntata del 17 novembre di Dritto e Rovescio, intervisterà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Due i temi sui quali si focalizza il faccia a faccia. In primis ci si confronta in merito ai recenti sviluppi nel conflitto tra Russia e Ucraina. Recentemente la situazione si è fatta ancora più incandescente con la caduta di un missile sulla Polonia che ha provocato due vittime. E’ dal 24 febbraio 2022 che la Russia ha invaso l’Ucraina e ancora oggi non sembrano vedersi spiragli di pace. E’ davvero così? Del Debbio cercherà di dare una risposta.

Un altro argomento del quale Paolo Del Debbio parlerà con Tajani nella puntata del 17 novembre, è lo scontro tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti. Uno scontro che aveva raggiunto toni elevati al punto da non potersi più considerare solo una discussione tra nazioni con differenti punti di vista. Anche il capo di Stato italiano Sergio Mattarella, nei giorni scorsi aveva fatto una telefonata al Presidente francese Emanuel Macron.

Gli altri argomenti

Per quanto riguarda gli altri argomenti, Palo Del Debbio, nella puntata di Dritto e Rovescio del 17 novembre, si sofferma ancora sul tema immigrazione. A questo proposito verrà mandato in onda un reportage sulle Ong (Organizzazioni Non Governative). Seguirà un’analisi su tutte le difficoltà e le problematiche presenti da sempre nel meccanismo di redistribuzione europea. Anche il Reddito di Cittadinanza è nel mirino del nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni. E per questo motivo il conduttore propone un approfondimento sulle modifiche al Reddito di Cittadinanza che l’esecutivo sta pensando di introdurre.

Gli ospiti di Dritto e Rovescio

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio nella puntata del 17 novembre di Dritto e Rovescio, ci sono Giovanni Donzelli, Andrea Romano, Laura Ravetto, Marco Furfaro, Eleonora Evi, Michele Gubitosa e Gianfranco Librandi.

Qui le informazioni sulla puntata di sette giorni fa.