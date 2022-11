Stasera in tv giovedì 17 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 17 novembre 2022. Su Rai 2 va in onda gli Atp Finals 2022. Su La 7 Corrado Formigli conduce un nuovo appuntamento di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 17 novembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la terza e ultima puntata della miniserie Esterno Notte con Fabrizio Gifuni. Eleonora Moro cerca in ogni modo, ma senza riuscirci, di riuscire ad ottenere la liberazione del marito Aldo Moro attraverso il confronto con i colleghi di partito e papa Paolo VI. La posizione che prevale però è la linea dura contro le Brigate Rosse.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Atp Finals 2022. In prima serata si sfidano il canadese Felix Auger-Aliassime e l0americano Taylor Fritz.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Amore Criminale. Emma D’Aquino si occupa della storia Janira D’Amato, uccisa a soli 21 anni a Pietra Ligure, dal suo fidanzato Alessio, condannato in modo definitivo all’ergastolo. I due si conoscevano da qualche anno e Alessio era stato il suo primo amore.

Stasera in Tv giovedì 17 novembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, del tema immigrazione e delle ONG. Spazio anche alle possibili modifiche al reddito di cittadinanza che sta valutando il Governo Meloni. Intervista inoltre il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ospiti Giovanni Donzelli, Andrea Romano, Laura Ravetto, Marco Furfaro, Eleonora Evi, Michele Gubitosa e Gianfranco Librandi.

Canale 5, alle 21.25, secondo appuntamento di Zelig. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio accolgono sul palco dell’Arcimboldi di Milano comici storici come il Mago Forest, Ale & Franz, Leonardo Manera ma anche nuove leve.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film thriller del 2012, Stolen con Nicolas Cage. Dopo essere uscito dall’istituto penitenziario il rapinatore Will ha deciso di cambiare vita e di ricostruire un rapporto con la figlia Alison. Quando però il suo ex socio la rapisce chiede come riscatto dieci milioni di dollari da consegnargli entro 12 ore.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli confrontandosi con ospiti in studio e in collegamento si occupa dei temi più rilevanti in campo di politica ed economia, a livello nazionale ed internazionale. Focus anche sul G20.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2019, La dura verità di Gerard Butler. Abby Ritcher, produttrice televisiva, si ritrova costretta ad assumere il maschilista Mike Chadway per riuscire a risollevare gli ascolti della sua trasmissione. Inizialmente non si sopportano ma finiranno poi per innamorarsi.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1997, Arma Letale 4 con Mel Gibson. In questo capitolo Riggs e Murtaugh devono occuparsi di un traffico di immigrati clandestini gestito da una potente organizzazione criminale cinese.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film fantascienza del 2016, La quinta onda con Alex Roe. Il pianeta terra è quasi ormai decimato in seguito al quarto attacco alieno. La giovane Cassie, aiutata dal misterioso Evan, vuole riuscire a ritrovare suo fratello, nella speranza che sia ancora vivo.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 2013, Una piccola impresa meridionale con Riccardo Scamarcio. Dopo essere stato espulso dalla comunità ecclesiastica Costantino torna nel suo paese natio. La madre però per evitare lo scandalo decide di non accoglierlo in casa ma di mandarlo a vivere in un faro. Qui però non rimarrà solo a lungo.

Stasera in Tv giovedì 17 novembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2014, Hunger Games- Il canto della rivolta Parte 1 con Jennifer Lawrence. In seguito alla distruzione dell’Arena di Hunger Games, Katniss decide di accettare la proposta di incitare i ribelli. Nel frattempo il Presidente Snow convince Peeta a chiedere una tregua.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 1990, Quei Bravi Ragazzi con Robert De Niro.Il supertestimone Henry Hill vive da tempo sotto protezione. Nel corso del processo racconta tutte le imprese criminali del clan di mafiosi a New York del quale faceva parte. Tra loro c’è anche lo spietato gangster James Conway…

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2019, C’è Tempo con Stefano Fresi. Stefano, quarantenne precario e immaturo, scopre solo dopo il decesso del padre di avere un fratellastro. Decide di raggiungere il bambino a Roma al fine di ottenerne la custodia. Il suo vero intento però è di accettarne la tutela per ricevere in cambio un lascito.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2021, Un uomo sopra la legge con Liam Neeson. Il veterano Jim sta affrontando un periodo estremamente complicato. Ad aggravare la situazione è l’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da una banda di criminali.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2020, The other side con Dilan Gwyn. Shirin si è da poco trasferita in una villa bifamiliare insieme al compagno e al figlio. Tutto cambia quando lei inizia ad ascoltare strani rumori provenire dall’abitazione accanto disabitata.